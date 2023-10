Jáchal se prepara para su fiesta mayor. La comuna departamental informó, a propósito del lanzamiento de las convocatoria a paisanas, que la 62¦ Fiesta Nacional de la Tradición se realizará el 4, 10 y 11 de noviembre. En esta ocasión no se dio a conocer quiénes serán los artistas nacionales que subirán al escenario Tito Capdevila, pero DIARIO DE CUYO confirmó que las figuras del folclore argentino que llegarán son el Chaqueño Palavecino y Sergio Galleguillo. Ambos artistas ya tienen en su agenda al departamento del norte. Palavecino puntualmente actuará el viernes 10, mientras que desde la producción del riojano, aseguraron no saber su día de participación en la grilla.



Al respecto, el intendente de Jáchal, Miguel Vega, aseguró a este diario que son dos de los posibles nombres, que tienen "casi cerrados" pero que "hasta no firmar contrato" prefiere "no anunciarlo".



Ambos artistas son algunos de los más repetidos en las distintas ediciones, algunos de los más convocantes, capaces de levantar la platea. Para el Chaqueño significará un reencuentro con Jáchal, a donde no va desde 2019; por lo que regresará a esa ciudad por primera vez después de la pandemia, tiempo en el que Palavecino cayó gravemente enfermo tras dar positivo por coronavirus. En tanto que para el embajador de la chaya riojana, que estuvo varias veces anteriormente, es más corto el lapso de ausencia puesto que estuvo el año pasado.

Chaqueño Palavecino.



Vega definió que esta edición de la Fiesta de la Tradición será más austera. "Es una fiesta que forma parte de la política de Estado de Jáchal y parte de la vida del pueblo de Jáchal, que se realiza hace 61 años, que paró en pandemia, pero ahora se realiza en este contexto de un presupuesto mucho más acotado y con mayor participación de artistas locales, provinciales y con la puesta en escena del Fogón de los arrieros, con 200 gauchos".



El funcionario destacó que "la fiesta es una gran inversión que durante todos estos años se ha venido autofinanciando, con los auspicios que tiene, con la recaudación de entradas, todos los recursos que produce, en toda esa inversión que hace la parte privada y la pública a través de los gobiernos municipal y provincial, se invierte en la fiesta y se multiplica en los prestadores. Todos los gauchos cobran su cachet por salir, todos los artistas, locutores y productores. Todos están colaborando en no subir los precios, todos, artistas nacionales, provinciales, proveedores, están con una enorme predisposición para que la fiesta se haga. Están adecuando sus presupuestos con ganas de que la fiesta se realice", dijo el jefe comunal, que destacó lo que la Fiesta de la Tradición implica económicamente para el departamento. "Se mueven los hoteles, cabañas, estaciones de servicio, los comercios, la venta de artesanías... es un Jáchal distinto. Lo vimos en la pandemia, que todo ese dinero que moviliza a la economía de Jáchal no estuvo", afirmó Vega quien dijo que no se definió todavía el precio de las entradas.



El año pasado en la grilla de las dos noches en el Anfiteatro Buenaventura Luna estuvieron Soledad, Los Nocheros, Canto 4, Sergio Galleguillo, el combo artístico Bien Argentino y Dúo Coplanacu. Por eso es que Vega aclaró ahora que la edición 2023 no tendrá tantos artistas nacionales, que Galleguillo y Palavecino serán las figuras más relevantes, aunque no descartó sumar alguno más pero de menor trayectoria que los mencionados.



El popular festival folclórico comenzará -como es habitual- en la plaza departamental, con desfile de carruajes, actuación de músicos y ballets, con entrada gratis; y el fin de semana siguiente, será en el Anfiteatro Buenaventura Luna, donde además las presentación de artistas, se realiza la elección de la Paisana el primer día y la escenificación del Fogón de los Arrieros, el sábado.



Paisanas

Sobre la convocatoria para ser Paisana, quienes quieran participar podrán inscribirse desde hoy y hasta el 10 de octubre en la oficina de la Dirección de Turismo de 9 a 19 hs. Deberán tener entre 18 y 30 años, sin importar su estado civil y en cuanto al género dijeron desde la Dirección de Acción Social, que deberá contar con "un DNI femenino".



A finalizar el plazo de convocatoria, se abrirán los sobres de las aspirantes para corroborar que cumplan los requisitos del reglamento y se conformará la lista de candidatas para la elección de la Paisana, que será el 10 de noviembre.