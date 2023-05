A fines de abril, el dúo integrado por la cantante Belén Ramet y la pianista Julieta Romero subió a las plataformas, y con mucha repercusión, el EP que visibiliza una partecita de su extenso trabajo sobre Piazzolla; pero antes, el talentoso dúo local había enviado el material a distintos contactos, en diferentes países, para su difusión. Y si bien tenía la esperanza y también la intuición de que sería bien recibido, sobre todo por el profesionalismo con el que encararon sus versiones, no esperaban una respuesta tan pronto. Casi de inmediato la dupla recibió la invitación para interpretarlo en vivo, el mes próximo, en Alemania y también en Francia, donde será parte de la ya clásica Fiesta de la Música. Casi sin poder creerlo, ultiman detalles para partir rumbo al viejo continente, adonde a los temas del EP sumarán otros no grabados aún. Pero no es el papeleo, ya avanzado, lo que las ocupa, sino los ensayos porque, autoexigentes como son, no quieren dejar nada librado al azar.



"Antes que fuera el lanzamiento, el material estuvo como un mes y medio en preestreno para gestores culturales y prensa, a quienes fuimos enviándole el disco, gente que nos iban recomendando de distintas partes sin conocerla. Y para nuestra sorpresa hubo una recepción muy buena y muy rápida. Lo primero fueron fechas en Alemania para tocar el año que viene, pero luego empezaron a llegar otras invitaciones para tocar ahora, en el verano europeo, también en distintas ciudades de Alemania, como Colonia y Bonn", contó Ramet. "Con eso concretado, me puse en contacto con la embajada argentina en Francia y les envié el disco, contándoles que íbamos a estar en Europa y preguntando si conocían a alguien a quien pudiera interesarle el material. Inmediatamente me contestaron que les interesaba a ellos y que querían que fuéramos a dar un concierto el Día de la Música, en la Embajada, en París. Es el 21 de junio y es un festejo enorme en Francia, toda la gente sale a tocar y cantar a los espacios públicos. Bueno, ese día somos las únicas del país que vamos a dar un concierto ahí", agregó emocionada Belén, quien junto a Julieta, cerrarán su paso por Francia -ayudadas también por la Alianza Francesa- con un recital en la casa donde vivió el General San Martín, en Boulogne-sur-Mer, para el que convocaron al historiador y dibujante Jorge Rodríguez, cuyas obras serán exhibidas en la ocasión.



"Nosotras algo intuíamos... ¿Viste cuando estás cocinando una rica comida que sabés que van a disfrutar? Bueno. Sabíamos que si hacíamos Piazzolla y lo hacíamos bien, porque esa es la clave, podían pasar cosas como estas... Pero no sabíamos cuánto tiempo iba a llevar ¡y fue muy rápido! En el acto se nos presentaron estas posibilidades que son... ¡impresionantes!", se explayó Belén, para quien la tecnología es una aliada, aunque hay mucho más.



"Las comunicaciones, las redes y todo eso son el sello de este tiempo, las fronteras se tienden a diluir por la hiperconectividad que tenemos, es verdad. Pero si esa apertura al mundo no está acompañada del esfuerzo, de la calidad, del profesionalismo, del trabajo para que tu producto sea de valor, no sirve de nada. La gente que nos ha convocado no nos conoce, lo que hizo fue escuchar nuestra música y ver los clips que le mandamos. También cuidamos muchísimo la estética, porque creemos que hay que presentar la música con la mejor calidad posible, en todo sentido; y nos ha dado frutos", analizó la cantante, quien marcó que "estamos ensayando muchísimo, porque queremos que sea de la mayor excelencia posible, somos muy obsesivas (risas). Tardes enteras desculando partituras al máximo para ser dignas representantes de esta obra maravillosa".



Muy lejos de intimidarlas el hecho de encarar a un mundialmente aclamado e interpretado Piazzolla, para ellas es "un disfrute, algo hermosísimo". "Buscábamos el espacio para decir una poesía que tuviera un valor profundo y una música que acompañara, con esa fuerza, esa intensidad y complejidad que tiene Piazzolla", relató Ramet. Es más, el dúo considera que imprimirle su mirada y sensibilidad femeninas no es dato menor: "Hay mucha emoción en lo que hacemos, podemos llegar al corazón de las personas porque nosotras abrimos el corazón, lo damos todo", confesó. Tampoco la impronta que le dan: "Los arreglos son originales para dúo de piano y voz; y hemos buscado giros en la interpretación. Yo podría caer en lugares comunes del tango, pero busco mi modo de hacer Piazzolla. A veces nos tomamos licencias para actualizar ese repertorio, como en Los pájaros perdidos, hay una interpretación muy actual en armonía y en el estilo de la voz. Y en Preludio para el año 3001 hay una cuestión más roquera en la voz. Aún comprendiendo que estamos haciendo tango y que hay cuestiones que se esperan, hay espacios para crear", opinó.



Esos títulos serán parte del show que podría terminar -la gente dirá- con Balada para un loco. Y en el medio, entre otros, Adiós Nonino, "un tema muy complejo que estamos trabajando hace meses. Julieta ha preparado la parte pianística escrita por el mismo Piazzolla y yo hago la parte cantada, escrita por Eladia Blázquez. Es realmente emocionante, nosotras mismas tenemos que tomarnos unos segundos después porque es muy fuerte lo que pasa cuando lo hacemos", explicó la vocalista. Un espectáculo de corte minimalista -"para que no distraiga con otras cosas", dirá- que los sanjuaninos podrán disfrutar a fines de mayo (con fecha y lugar a confirmar). "El mismo concierto que vamos a hacer en Europa, lo vamos a presentar primero en casa", prometió.



Tras las actuaciones en Europa, donde ya habían ido pero no como dúo, Julieta -que habla alemán- se quedará unos días más y Belén -que habla inglés y algo de francés- partirá a Nueva York para concretar una beca internacional de formación para la que fue seleccionada, donde también promocionará el disco. Y en agosto volverán a reunirse con objetivos muy claros, como armar la gira Europa 2024 y sacar el segundo EP para poder llevar nuevo material grabado.



"Estamos muy felices y muy entusiasmadas de mostrar nuestra música y de representar al país y a la provincia. Nosotros como sanjuaninos tenemos que sentirnos orgullosos de los artistas que tenemos aquí, porque no tenemos nada que envidiarle a nadie. Estamos al nivel y a la altura de cualquier artista, de cualquier lugar", cerró Ramet.



EL DATO

A fines de este mes, Belén Ramet y Julieta Romero presentarán en San Juan el mismo espectáculo que llevarán a Europa, con fecha y lugar a confirmar.