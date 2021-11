No se lo esperaban, pero es parte de la trayectoria ascendente que vienen recorriendo desde que firmaron con un sello inglés. Cande Buasso y Paulo Carrizo recorrerán varias ciudades europeas durante marzo y abril del 2022, con 17 conciertos programados. El dúo sanjuanino -pareja, además, fuera del escenario- actuará como telonero de la gira del cantante británico Jack Savoretti y algunos de los shows, que tienen fuerte promoción en el viejo continente, ya tienen colgado el cartelito de "Sold out".



"Estamos muy motivados y felices de poder salir a tocar después de estas duras épocas de pandemia. Es una gira súper intensa con muchos conciertos, en muchos países, en sólo un mes. Estaremos además compartiendo shows junto Jack Savoretti y Gregory Porter, así que es maravilloso a nivel experiencia. Además haremos entrevistas en medios de Europa y Reino Unido, tratamos de aprovechar al máximo el viaje. Estamos muy contentos trabajando con Decca Records e Industrias Works, es un gran equipo de personas que apuestan mucho por lo que hacemos" dijo Paulo a DIARIO DE CUYO sobre esta etapa que se viene para ellos.

Es un gran paso salir a tocar, más allá de esta gira puntualmente, ha sido muy difícil salir adelante con esto del covid". Paulo Carrizo

"No conocemos muchas ciudades, hemos estado en Londres, Ámsterdam y Barcelona, donde ya hemos hecho conciertos; nunca fuimos muy turistas. Gracias a la música hemos podido viajar, si no, no sería posible. Ahora tocaremos en muchas ciudades del Reino Unido, Portugal y Suiza" apuntó la intérprete sobre los próximos destinos. Específicamente actuarán en Zurich, Ámsterdam, Londres y en otras ciudades inglesas como Cardiff, Cheltenham, Newcastle, Manchester, Birmingham, Sheffield, Notthingham entre otros destinos a los que llegarán junto Savoretti. En Espinho, una ciudad costera del norte de Portugal, se presentarán solos en el auditorio de ese lugar.

"Gracias a la música hemos podido viajar, si no, no sería posible. Ahora tocaremos en ciudades del Reino Unido, Portugal y Suiza". Cande Buasso

En junio de este año Cande y Paulo lanzaron su primer trabajo discográfico grabado en Los Ángeles (de la mano del productor Larry Klein), cantando en inglés, con versiones de temas como Treaty (L. Cohen), Summertime (G. Gershwin), Estoy esperándote (L. Reed), En blanco estás (Cat Stevens) y Barro tal vez, de Luis Alberto Spinetta (único en castellano), que fue la canción que les dio el gran empujón, luego de que el clip filmado en el Teatro del Bicentenario hace unos años se hiciera viral, con 13 millones de reproducciones en Youtube.



Sobre el repertorio que mostrarán en los escenarios europeos, Cande contó que harán justamente "los temas del álbum y que algunos conciertos serán junto a Santiago Molina en batería y otros serán sólo a dúo, más íntimo".



Ambos coinciden en que será un punto de inflexión. "Es un gran paso salir a tocar, más allá de esta gira puntualmente, ha sido muy difícil salir adelante con esto del covid, necesitamos tener contacto con el público, es muy importante. Nos ha escrito gente de todo el mundo para contarnos que nos están esperando en las distintas ciudades a las que vamos. La verdad es muy emocionante recibir tanto cariño de personas que nos escriben como si nos conocieran, es muy motivador" puntualizó Paulo que aclaró que no los tienta en lo absoluto instalarse en Europa. "Nos encanta vivir en San Juan, sólo nos iríamos si fuera muy necesario. Acá estamos en familia y con amigos; somos gente simple y amamos nuestra provincia. Además, hemos hecho mucho desde acá mientras estábamos sin poder viajar, hasta un Tiny Desk Concert, así que podemos hacer lo que sea. Nos llena de orgullo haberlo hecho estando aquí" apuntó el músico sobre las posibilidades internacionales que tuvieron el año pasado, como su participación virtual en el prestigioso ciclo organizado por el programa All Songs Considered de NPR Music. Además grabaron cantando en japonés junto a la artista nipona Meiko Kaji un tema que apareció en su momento en la banda sonora de la película Kill Bill de Quentin Tarantino y acaban de grabar un single con una versión de la canción Feliz Navidad, de José Feliciano (ver aparte). De San Juan, al mundo. Esa parece ser la idea de este dúo que continúa a paso firme consolidándose en un circuito musical selecto.





Merry Christmas



Cande y Paulo lanzaron esta semana su versión de la famosa canción "Feliz Navidad" compuesta por José Feliciano en 1970 y que desde entonces han versionado Celine Dion, Mariah Carey y Michel Bubble, por nombrar algunos. También producida Larry Klein, los sanjuaninos grabaron el tema navideño con Cande cantando en castellano e inglés. "Escuchamos la original y nos concentramos en imaginar una versión que se desprendiera de la de Feliciano, fue bastante difícil, pero le dimos un toque más nostálgico y rockero. Es una versión distinta, con Larry compartimos la idea de que no represente ningún tipo de Navidad estereotipada, no tan blanca, no a lo Mariah Carey, ni tampoco con tanto calor (risas)" explicó Paulo sobre la producción, mientras que Cande apuntó a las emociones: "Pensamos en que represente lo que cada uno siente al escucharla, más abierta a que la gente la adopte y le dé la bienvenida a su hogar. No todas las navidades son felices. Le pusimos mucha onda y energía, ojalá esta canción lleve luz en estas fiestas a todas las personas que han sufrido dolor y pérdidas en estos duros tiempos" cerró Cande.