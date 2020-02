Después de un largo proceso de capacitaciones, ensayos y competencia, finalmente quedó resuelto el certamen de Revelaciones Música 2020, tras la Noche Federal celebrada el último viernes. El veredicto del jurado determinó que Ángeles Domínguez (Sarmiento), Julián Díaz (Santa Lucia) y Wonder (Capital) accedan al Escenario San Juan de la Fiesta Nacional del Sol, el principal espacio que tendrá el Costanera Predio Ferial. Hoy, luego de haber superado la instancia final, los jóvenes talentos no disimulan la alegría enorme dibujada en el rostro. Sin embargo, saben que a partir de ahora les espera un desafío mayor: en menos de una semana tener afinado el show que deberán dar para las noches del martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de febrero. Sin embargo, sus trayectos no se agotarán allí, el paso siguiente será realizar el videoclip y la grabación del disco Revelaciones que los incluirá con sus respectivas canciones, más allá de sus acciones artísticas en forma paralela que lleven cada uno. DIARIO DE CUYO logró reunirlos para que cuenten cómo vivieron la experiencia.

Ángeles Domínguez (Sarmiento) - Primer Premio

Tiene 17 años y con su padre Raúl Domínguez (director musical) llevan la banda de la familia. Su propuesta musical de raíz folklórica y aggiornada al sonido electroacústico moderno y la manera de interpretar en el escenario, le valieron el primer puesto dentro del certamen. El vals de Carlos Montbrun Ocampo "A unos ojos" fue la carta ganadora: "Es una canción que tiene mucha historia, nos gustó mucho su letra y con ella quisimos llegar a la gente. Lo reversionamos y salió muy bien", dijo la joven. Raúl, el guitarrista del grupo lo escuchaba en su niñez: "lo pasaban por LV5 y LV1, lo cantaban Los Visconti y Antonio Tormo. Así le agregamos la guitarra eléctrica y quedó genial". Pero lo que buscan visibilizar en el escenario va más allá de la mera canción como entretenimiento: "Vamos desde lo poético al compromiso social, que deje un mensaje ético, un mensaje de aliento para que sea esperanzador", dijo Domínguez. Y Ángela, por su parte, resaltó que "es un regalo que nos da la música. Se demostró que aquí todos tenemos talento, jamás imaginamos estar entre los mejores con semejante nivel artístico". Respecto al certamen, señaló que: "La gente no es tonta, se da cuenta lo que uno hace en el escenario, si la propuesta es falsa o verdadera. Pero esto es una responsabilidad inmensa para mí y no puedo estancarme. Desde que empezamos hace dos años en esto, sentimos la obligación de perfeccionarnos. Aspiramos a eso, si bien no buscamos fama, pero sí superación", definió la vocalista.



Su padre, también opinó que "No lo podemos tomar livianamente. El escenario mayor de la FNS es el más importante de la provincia y será visto por todo un país. En nuestras manos está el deber exponer lo que tiene el arte sanjuanino. Esto te obliga a crecer y mejorar".

Julián Díaz (Santa Lucía) - Segundo Premio

A los 18 años de edad inició su carrera musical y en 2012, llegó de Buenos Aires para radicarse en la provincia y continuar con su trayecto como solista en el género canción. Busca siempre adaptar a su estilo como baladista romántico, temas provenientes del rock, el tango, la canción melódica, el pop, entre varias otras vertientes, pero que siempre estén en función de lograr la mayor expresividad en el canto. Para Julián, al igual que sus pares, sintió que la experiencia de Revelaciones lo ayudó a "hermanarse" entre todos los músicos participantes: "vine con mi proyecto personal y en un principio, competís en algún sentido con lo demás, pero al momento de ponerte a cantar, te preocupás por lo que le pase al otro. Y es ahí donde te das cuenta que todos sufrimos si falla el sonido de un micrófono. Todos pasamos por la misma situación entonces la competencia queda a un lado", contó. El hecho de poder subirse al escenario principal lo hará correr a un nivel más arriba, pero entiende también que será un momento para disfrutar y ocuparse solo de cantar, lo que venga después, se lo deja en manos del azaroso andar de la música: "Me vaya bien o mal, no dejaré de cantar. Seguiré mi camino. Me siento contento porque hay personas que vieron en mi que tengo algo especial. Poder transmitir una identidad, soltar lo que tengo y mostrar quien es uno, ese es para mí el verdadero valor como artista".



Julián también destacó la multiplicidad de expresiones que hubo en el certamen: "Se hizo desde la organización un amparo a toda la diversidad de artistas que participaron. Hubo de todo, rap, tango, folklore, pop, melódico. Justamente, esa identidad musical que tiene San Juan, está mutando. Como lo veo yo, creo que si subimos a cantar, vamos a dejar lo mejor de nosotros". Por último, definió en una palabra esta oportunidad como "una motivación" para crecer como cantante.

Wonder (Capital) - Tercer Premio

Es uno de los grupos que se encuadra en el funk, el soul y el blues que viene armando su propio circuito en los escenarios locales de la ciudad de manera autogestionada hace dos años. Ana Laura Paroldi (voz), Natalí Kaldierof, Tatiana Astorga (coros), Gabriela Salas (saxo), Ignacio Castro (trombón), Claudio Herrera (trompeta), Jonatan Álvarez (batería), Fernando Muñoz (bajo), Juan Acosta (guitarra) y Gustavo Rodríguez (teclado), juntos integran lo que es Wonder. Para la vocalista y líder del grupo, el resultado del certamen los dejó satisfechos: "Todo se dio como esperábamos. A esto venimos. Teníamos muchas ganas de tocar en el escenario mayor de la fiesta y nos pareció una buena forma de lograr". Por ser una banda dedicada a la música negra norteamericana y sobre todo cantar en otro idioma, para ellos vieron difícil la parada: "Pensamos que por cantar en inglés nos restaba y podía ser una contra dado que en la fiesta se apunta a sostener la identidad sanjuanina. Pero por otro lado, se dio muestra de que San Juan es multicultural en lo musical. Llegamos tres grupos de diferentes géneros entre sí y el resultado es el reflejo de ello".



Natalí, por su parte, apuntó: "Cuando nos dimos cuenta al ver el nivel de los demás, fue intimidante pero gratificante al mismo tiempo. Lo mejor de todo, es que en un mismo espacio se pudo unir a todas las personalidades musicales sanjuaninas. Así que al final, no lo vimos como una competencia. Lo de Revelaciones es algo inédito y estamos agradecidos". Además, la corista de la banda resaltó que una instancia así no es común en otras regiones del país: "Creo que San Juan fue generoso en ese sentido y lo más valioso, es que todos podemos compartir la fiesta. Los 19 grupos de los departamentos, tienen su lugar".