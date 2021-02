A falta de festivales, los folcloristas nacionales también comenzaron a salir de gira en formato acústico. Es el caso de Nacho y Daniel, que están en San Juan cumpliendo con cuatro presentaciones en distintos departamentos. Ya actuaron en Angaco y en Jáchal, hoy estarán en Viñas de Tocota en Santa Lucía y mañana en Pocito. Nacho Prado es cordobés y Daniel Campos nació en Salta; se conocieron en 2002 cuando Prado ingresó a Los Guaraníes y bajo ese nombre cosecharon grandes éxitos. En 2009 se lanzan con un nuevo proyecto, más centrado en el folclore tradicional, honrando a Los Cantores del Alba, mítico grupo que integraba el padre de Daniel, Tutú Campos.



El dúo habló con DIARIO DE CUYO sobre este regreso a la ruta y especialmente cómo fue el reencuentro con el público local y cómo seguirán los próximos meses.



"Después de 11 meses adentro, no es sano para nadie imagínate para los artistas que están acostumbrados a estar de gira todo el año, pero por otro lado de siempre perdernos todas las fechas importantes en familia, este año fue como reencontrarnos con nuestras familias. Además de tanto tiempo encerrados, había varios lugares que habían empezado con las peñas y decidimos hacer una gira acústica, vamos cinco personas, dos guitarras y un bombo y arrancamos por Salta y Jujuy" contó Nacho sobre su vuelta desde la segunda quincena de enero y resaltó que, al no poder salir con toda la banda, que antes eran cerca de 10 también con batería y bajo, "con esta gira volvemos a nuestras raíces, de tocar sólo con guitarra y bombo".



"Fue una linda experiencia volver al ruedo porque más allá de extrañar estar arriba del escenario, se extraña la mirada del público, cómo te miran, el aplauso, las cosas que son un aliciente para el alma" aportó Daniel.



Los folcloristas dicen no temerle al Coronavirus, aseguran que toman todos los recaudos para protegerse, pero no han dejado de tener contacto con la gente. "A la hora de sacarnos fotos, no nosotros, pero sí que la gente tenga el barbijo puesto, hay foto, pero no tan abrazados, no saludándose como era antes, pero pudimos estar en contacto con el público. La gente que va a vernos es la que está acostumbrada a ir a los festivales", contó el cordobés que analizó la reacción de la gente. "Hay un hartazgo en la sociedad también de estar encerrados, por ahí hay brotes porque que la gente sale como león que lo sacan de la jaula, pero me llamó mucho en San Juan cómo se están cuidando de bien, la gente aquí realmente se cuida, en Salta y Jujuy es otro mundo, al barbijo no le prestan mucha atención. Acá lo vi más estricto y veo que se preocupan realmente".



"Estábamos encerrados y buscábamos la manera de volver al público, cantar es lo que nos mantiene vivos, no es lo mismo cantar a través de una pantalla haciendo un streaming a tener al público al frente de uno, gracias a Dios se está dado de a poco. Hay que seguir cuidándose", opinó Campos.



Sobre la relación con el público local, Nacho destacó cómo los reciben aquí. "En San Juan hace más de 20 años trabajamos muy bien, desde siempre nos ha acobijado y a la gente le gusta lo que hacemos, quizás tiene que ver también que dentro de la banda hay sangre de Los Cantores del Alba" comentó sobre el bagaje que aporta Daniel, quien también aporta opinión al respecto.



"Mi familia y mi viejo siempre tuvieron un cariño muy grande por San Juan, yo de niño lo acompañaba y siempre hubo una química muy especial entre el público de San Juan y mi papá; será por todo lo que él hizo con Los Cantores del Alba que la gente le tomó cariño y por suerte a nosotros también, somos de cierto modo los que seguimos con esa llama que alguna vez encendieron Los Cantores del Alba, haciendo un tributo y canciones nuevas también. Siempre es lindo venir a San Juan "aseguró el hijo de Tutú.



Aunque confiesan que es raro pasar el verano sin festivales, el primero en 20 años de carrera. "Pero es cuestión de paciencia, si nos cuidamos yo creo que llegamos al verano que viene con festivales nuevamente".



Nacho y Daniel seguirán visitando el resto del país "donde haya un protocolo adecuado". Además tienen como proyectos sacar este año el disco "Más de 10 años" y en etapa de producción la tercera parte de Los Nombradores del Alba, el proyecto que hacen en conjunto con Facundo Toro para rendirle tributo a Los Cantores del Alba y a Daniel Toro, "El nombrador".

Con el folclore desde Calingasta



Canto guitarrero comenzó a hacer sus primeras presentaciones hace poco más de un año y esta noche actuarán en la previa de la actuación de Nacho y Daniel en Santa Lucía, en el marco de las presentaciones del dúo en la provincia. Integrado por jóvenes calingastinos que tienen entre 14 y 25 años, que se mudaron a la capital de San Juan por trabajo o estudio trayendo también en la valija sus raíces y esa música aprendida en los patios del pago. El grupo fue evolucionando desde las peñas en el departamento y decidieron darle un nuevo impulso, contó Anael Jofré, cabeza visible de la banda que también integran Yuliana, Eros y Pablo Astudillo, Ricardo Trigo y Héctor Rivera.



La formación intercala el folclore tradicional con el llamado folclore pop (inspirados en Los Huayra, Ayre, dicen). Además suman temas instrumentales, dado que así fue como surgieron, haciendo sólo folclore con guitarras, de ahi el nombre del grupo y las voces se sumaron después, junto con algunas clases que fueron tomando, así como también los últimos meses se perfeccionaron en la interpretación. "Se dio que todos no vinimos, nos pusimos a ensayar, tenemos algunos temas propios que aún tenemos que producir, por eso estamos por ahora con covers", contó Anael que dijo que estan estusiasmados por la oportunidad de esta noche.