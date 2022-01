Compañía Riveros-Luna (Conjunto de danza).



En el marco del 50mo aniversario de Pre Cosquín -certamen federal para nuevos valores- la delegación sanjuanina que compitió en ocho rubros, logró pasar a la final en cinco de ellos, que se definirán a mediados de este mes: Dúo Torzal (dúo vocal), Trío Los Barros (conjunto vocal), Joven Cantor (canción inédita de Nicolás Olivieri), Compañía Riveros-Luna (conjunto de danza) y Emiliano Zárate (solista de malambo).



El resultado es esperanzador para la provincia, que hace tiempo no festeja como otrora en la Próspero Molina. La última vez que San Juan tuvo ganadores en Pre Cosquín fue en 2019, cuando La Huella Malambo -el octeto de bailarines mendocinos comandado por el talentoso sanjuanino Juan Peletier- obtuvo el título y el correspondiente pase al escenario mayor del Festival de Cosquín. Al año siguiente, en 2020 (la 49na. edición de Pre Cosquín, antes de que se desatara la pandemia por covid en marzo) hubo tres finalistas: nuevamente la Compañía comandada por Javier Riveros y Natalia Luna en conjunto folclórico -que recibió una alentadora mención por su puesta-; el combo El Puñal y Pablo Benites, artistas mendocinos que compitieron en conjunto de malambo y solista de malambo, respectivamente; pero no pudieron sortear la instancia definitiva. Y el año pasado, 2021, no hubo certamen de nuevos valores, ya que el Festival de Cosquín tuvo una suerte de edición simbólica, debido a la situación sanitaria.

Trío Los Barros (Conjunto vocal).



Desde 2019 hacia atrás -y contemplando una década- el palmarés sanjuanino registra apenas tres triunfos: en 2017 a Duende Fusión Folk como ganador del Pre Cosquín en Conjunto vocal. En 2013 a Estilo Federal, octeto de malambistas sanjuaninos y mendocinos integrado, dirigido y preparado también por Juan Manuel Peletier (el triunfo llegó luego de un contrapunto pedido por el jurado con los cordobeses Escuela de Malambo, de Cristian Maldonado; un "desempate' que el público aplaudió de pie). Y en 2009 a Gustavo Troncozo, que se coronó como Solista vocal masculino.

Dúo Torzal (Dúo vocal).

Joven Cantor (Canción inédita de Nicolás Olivieri).

La mejor performance de la provincia se concentra entre 1997 y 2007, lapso en el que figuran varios ganadores, como el conjunto instrumental Siesta y el solista instrumental Juan Carlos Liendro (1997), la pareja de tango Marian Abraham-Gerardo Lecich (1999), el solista de malambo Juan Peletier (2001, primera vez que un sanjuanino gana la final en ese rubro), la solista instrumental María Fernández y el malambista Javier Farías (2003), el conjunto de danza Fuzion Art (2004), la pareja tradicional Andrea Martínez-Pablo Carrizo (2005), el grupo vocal Zona Sur, el solista de malambo Víctor González y el conjunto de malambo El malón -que luego fue Revelación en Cosquín- (2006) y el solista vocal Daniel García (2007).

Emiliano Zárate (Solista de malambo).

Más sanjuaninos en carrera

La otra actuación que los sanjuaninos esperan con ganas es la que protagonizarán Los Gallos, integrado por Cesar Núñez, Bruno Bermejo, Nicolás Páez y Diego Argüello -bailarines de la academia El Embrujo Malambo-, junto a los músicos Lucas Ciancia, Gabriel Quiroga, Mauricio Manrique y Leonardo Pérez, preparados por el profesor Cristian Castro. Es que si bien compite en representación de la sede Laboulaye, Córdoba (por una serie de hechos fortuitos, no llegaron a inscribirse en el preselectivo sanjuanino), el combo es de pura cepa sanjuanina y ya es finalista en el rubro Combinado de malambo. El martes 18 de enero disputarán la ronda decisiva ante el grupo Nehuén, de Carlos Paz, y de otras representaciones de otras provincias que aún estaban por definirse.

> DATO

Los finalistas locales volverán al Atahualpa Yupanqui el 17 y 18 de enero para competir en las últimas rondas, donde se definirá si pasan al escenario mayor del Festival.