A sus 21 años, cursa una gestación de riesgo debido a una cardiopatía congénita por la que debió ser intervenida quirúrgicamente y una hipertensión pulmonar que sufre desde el 2022. Sin embargo, Laila Nefa se presenta en la peatonal Rivadavia con el deseo de "levantar el ánimo a quien atraviese por un mal momento' y, en especial, para "sobrevivir', como dijo la joven que anhela ahorrar el dinero necesario para costear las audiciones en el porteño Teatro Colón, luego de ser mamá.

Tras hacer su debut en esa zona de la mano de Hugo Cárdenas, quien la invitó a cantar para ayudarla económicamente; ella siguió sus pasos. De esta manera, Laila se hizo de un micrófono y un parlante para montar el espacio desde el cual interpreta óperas y música pop internacional, emocionando a los transeúntes ocasionales.

"Empecé el 24 de diciembre en la previa de Navidad. Antes podía trabajar de tarde pero, ahora, el médico me dio reposo y estoy sólo de mañana', expresó la solista a DIARIO DE CUYO transitando 6 meses de embarazo, que hace gala de su registro de soprano ligera y también realiza shows en eventos privados.

Muy cerca de tener en brazos a su primer bebé que se llamará Octavio, junto a su marido Jacson Adrián Sandez, ella se abraza al arte que ama desde muy pequeña.

"La canción con la que abro y pongo fin es I Will Always Love You, de la película El Guardaespaldas con Whitney Houston; la que el público más me pide y con la que decidí que quería dedicarme a esto a los 8 años en una entrega de diplomas del Colegio Médico, a la que fui con mi abuelo', evocó la intérprete en referencia a un acto al que acompañó a su antecesor, el reconocido hematólogo Oscar Meljen Nefa, fallecido en enero de 2021.

Después de dar sus primeros pasos con el pop rock internacional; Laila se propuso recorrer el universo operístico a los 11 años.

"Me animé a la ópera apoyada por mi mamá, que me ayudaba a vocalizar; y mi abuelo, que después de escucharme cantar O mio babbino caro, empezó a soñar con verme cantar en el Teatro Colón, él es mi inspiración. Por eso, el año que viene, quisiera poder inscribirme en las audiciones', mencionó cuya formación fue, en gran parte, autodidacta.

"¡Ojalá! pueda llegar a oídos de más personas. Tengo la esperanza que alguien del ambiente me escuche y me ayude a llegar a otros escenarios como la Fiesta Nacional del Sol, donde ya canté en 2019 cuando salí revelación por Capital', mencionó Laila con su ilusión indemne.



Dato

La joven soprano realiza sus presentaciones en la peatonal Rivadavia antes del cruce con Tucumán, de 10 a 13.30, a la gorra.