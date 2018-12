En la Sala 1 del Museo Franklin Rawson, Silvina Martínez cose los retazos que agrega a la instalación Bobinar y rebobinar, cuyas cintas tienen casi 230 metros de largo.

Historias y vivencias transformadas en "cintas de la memoria'. En esa tarea está Silvina Martínez a través de la instalación que montó en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, integrada por más de 200 metros de retazos de tela cosidos entre sí y una máquina de coser a pedal con la que continúa aumentando su obra. Elementos con los que evoca una historia, una vida y a su vez invita a participar. Se trata de una pieza de arte que sigue en proceso, en permanente construcción, sumando recortes propios y los que los visitantes quieren aportar.



Mientras que el uso de textiles reciclados es algo que Martínez ya abordó anteriormente, en series como Blanqueo o Muñecas ceremoniales, es la primera vez que realiza una instalación de este tipo, que sigue aumentando su composición, en interacción con el público. Una apuesta original, que al menos en los últimos años no se había registrado.



"Muchas de mis obras han ido transformándose, mutando con el tiempo, pero esta es la primera vez, dentro de las obras de gran envergadura, que hago en el ámbito de una exposición una obra que crece... que está creciendo' comentó Martínez a DIARIO DE CUYO, quien además destacó que artísticamente coincide con sus "eternos objetivos, por una lado de recuperar material, reciclar, recrear y por otro lado el trabajo en equipo' que siempre ha perseguido y que están presentes en "Bobinar /Rebobinar- Homenaje a mi madre' como se titula este trabajo.



Haciendo una analogía con el funcionamiento de la máquina de coser, o las acciones que intervienen en el proceso, Martínez plantea que su obra apela "a la actualización de la memoria y a la remembranza autobiográfica; que sale del espacio íntimo y privado de una sala de costura familiar y se emplaza en el espacio de un museo'.

Aportes. Los visitantes pueden participar llevando sus retazos. (izq). La artista y su mamá Inés Laguna, a quien rinde homenaje con la obra.



Siguiendo con la particularidad de que la "obra está en proceso', y que desde que fue inaugurada la muestra ya sumó 22 metros de extensión, la artista destaca la interacción con los espectadores de los que ya recibió esos pedacitos de historia. "Muchas mujeres se acercaron, con lágrimas en los ojos, emocionadas por les recordaba a sus mamás o abuelas y me contaron sus anécdotas' apuntó Silvina Martínez, quien dedicó esa creación a su propia madre, Inés Laguna, que tiene 93 años. "No es la primera vez que dedico una obra a mis padres, ellos han sido fuertes puntales para mi carrera. Ahora queda mi mamá. Es muy significativo para mí y para ella fue altamente emotivo encontrar su máquina, que era de su madre, y tratar de reconocer los retazos de tela que yo he guardado desde hace 60 años', compartió la artista, que sueña con poder seguir aumentando esas bobinas de recuerdos y desplegarlas aún más.

Silvina Martínez realizará dos intervenciones a su obra durante enero, el 10 y el 24, de 19.00 a 20.30, donde volverá a coser para sumar retazos a la instalación, recibiendo lo que el público quiera aportar a su creación.





(Fotos: Marcos Urisa)

La muestra

La instalación de Silvina Martínez es parte de la muestra Síntomas y desplazamientos. Arte contemporáneo en San Juan, inaugurada recientemente , que refleja estéticas, técnicas y miradas que en los últimos tiemposhan abordado artistas visuales locales y para eso convocaron a más de 70 artistas sanjuaninos. La muestra se enmarca en el final de la primera etapa de un trabajo de archivo inédito en la provincia, que formará parte del archivo virtual del Museo, que estará en la biblioteca del complejo.