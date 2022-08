"Es un honor representar a la provincia en Taiwán'. Con esas palabras, Alberto Álvarez expresó la felicidad, pero también la responsabilidad que siente al montar su primera exposición individual en la nación insular cuya capital es Taipei, desde el 26 de agosto próximo hasta el 1 de octubre en la Hann Art Agency. De la mano de 16 obras, el artista plástico local señaló a DIARIO DE CUYO que este logro es parte de una ardua tarea de 3 décadas en el arte. Asimismo, consideró que esa meta lo impulsará para volver en octubre, por segunda vez, a la Art Taipei, la feria más importante de Asia, después de su debut en 2021; tras lo cual fue convocado a participar en la Feria de arte Taichung ese mismo año.



"Sin duda esto es todo un desafío para mí', sostuvo convencido respecto a esta presentación que espera con ansias. "El camino es difícil y lento. Son muchos años de pelearla. Por fin varias cosas se empezaron a concretar. Fueron muchos años de soportar la visión de que el artista es un bohemio. ¡Gracias a Dios! Ahora eso cambió, al igual que la sociedad que puede ver nuestro trabajo como una profesión', manifestó quien a lo largo de su trayectoria ya exhibió en solitario en la Jacob Gallery de Toronto (Canadá) en 2008 y en el Festival de Cine de Punta del Este (Uruguay) en 2020, entre otros logros.



Realizadas en el período de aislamiento de la crisis sanitaria mundial debida al COVID-19, bajo la temática "Lo que es adentro no es afuera', la muestra estará compuesta íntegramente por acrílicos sobre lienzo de gran formato, donde hace foco en "la esencia de las relaciones entre las personas y con el espacio que habitamos', agregó Álvarez respecto a lo que apreciará el público.

Vuelo interior. Un políptico que también será parte de la muestra.

"Así sucedió en la serie Arrímese que hay lugar en 2010, donde valoré el hecho de compartir, de invitar a la mesa, a ser parte de la mesa infinita. Pero en pandemia, esos grandes espacios se vieron limitados por algo ajeno a nuestros deseos y eso es lo que quise reflejar esta vez', explicó sobre las incógnitas que lo movilizan desde la plástica.



"Mi trabajo está marcado por la búsqueda. Y no es que encuentre respuestas en lo que pinto, sino que abro nuevos interrogantes y me planteo las cosas de manera diferente. Eso es una motivación y está en uno no repetirse. Aunque la temática se mantiene, cuando la serie se agota, hay que saber salir. Con el pasar de los años esto resultó beneficioso para mi obra y mi coherencia, el pensamiento y la actitud frente a lo que hago. Y más allá de que uno lo hace para exteriorizar una expresión, si se vende bienvenido sea, pero no lo hago para el mercado', remarcó el hacedor que añadió que la forma de "encarar la obra y de decir' se identifican en su producción.



"Uno tiene la necesidad de expresar algo y crea. Ahí termina la ecuación, eso es el arte. Así lo siento desde el primer día. Lo que esté sucediendo en cuanto a reconocimientos y trascendencia ya le pertenece a la obra que hizo su camino en el tiempo', reflexionó el elogiado pincel que antes de abocarse a la pintura cursó la carrera de Artes Plásticas, que dejó incompleta en cuarto año; y la de Diseño Industrial, en la cual se graduó en 2001, sin desempeñarse en relación de dependencia, apostando a su verdadera pasión.

Haciendo cielo. Uno de los cuadros que viajó para ser exhibido.



Padre de 3 hijos -Magalí (21), Lucas (16) y Julián (5)- con su esposa Carina Nieto, el creador ubicó el taller en la casa para estar cerca de su familia aún cuando debe cumplir con una apretada agenda de compromisos. Es por esta razón que se dedica allí a la realización de una mega instalación en hierro soldado -de 6 m de alto por 8 m de frente- que unificará el hogar y su espacio laboral, retomando la disciplina de la escultura tras un paréntesis de 2 años "porque mi lugar en el mundo es donde habitan mis obras y mi familia, y me gusta la idea de terminar viviendo dentro del arte'.



Ganador del 1er. premio del XIX Salón de Bellas Artes de la Casa de la Cultura de Hurlingham (Buenos Aires, 2002), se vinculó a la galería porteña Hoy en el Arte en el 2000 y unió fuerzas con la canadiense Kipling Gallery, que dio alas a su carrera a nivel internacional desde 2005, al igual que su fuerte presencia en la red social de Instagram. Y, en tanto se prepara para el desembarco de sus creaciones en el país asiático, aguarda la confirmación de la fecha de otra exhibición que lo llevará a Montevideo (Uruguay), entre otros proyectos que guarda debajo de la manga.



"Hoy vivo exclusivamente de la venta a coleccionistas nacionales y del exterior, lo que fue un gran objetivo que perseguí mucho tiempo. Si bien, siempre siento que mi mejor obra todavía no llega', reflexionó acerca de la actividad que escogió como forma de vida y el universo que lo indaga constantemente en la intimidad del atelier.