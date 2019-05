(Foto: Marcos Urisa)

Cuatro décadas después, el Coro Universitario de Mendoza volverá a compartir escenario con el Universitario de San Juan para interpretar, de Maurice Duruflé, un Réquiem de los menos conocidos para la audiencia, cargado de una poderosa significación religiosa y, a su vez, de profunda complejidad interpretativa. Al frente de este importante desafío, que subirá mañana en el Auditorio Juan Victoria en un concierto a beneficio de merenderos locales (ver aparte), se pondrá Silvana Vallesi, la directora coral de la vecina provincia que será distinguida con el Diploma al Mérito de los Premios Konex a la Música Clásica en septiembre.



"Coralmente no se hace mucho por su alto grado de dificultad, ya que es una obra para coro a capella y órgano -también existe para orquesta completa y otra para orquesta de cámara y órgano-. Es muy poco conocida para el público y por eso es un reto, lleva a que uno se pregunte cómo reaccionará la platea al escuchar una transición a la muerte realmente distinta, es como si uno estuviera rezando. Es un trabajo grande que hicimos tanto el coro de San Juan como el de Mendoza", afirmó Vallesi, quien estrenó esta composición junto al Coro Universitario de Mendoza, el año pasado, en esa ciudad y en el CCK de Buenos Aires, y hace un mes prepara las voces locales para su debut en la provincia.



Se trata de un Réquiem diferente. Si bien comprende los mismos bloques: Réquiem aeternam. Introitus (Dales descanso eterno. Introito), Kyrie eleison (Señor ten piedad de nosotros), Domine Jesu Christe. Offertorium (Señor Jesús Cristo. Ofertorio), Sanctus-Benedictus (Santo), Pie Jesu (Piadoso Jesús), Agnus Dei (Cordero de Dios), Lux aeterna. Communio (Luz eterna. Comunión), Libera me (Líbrame); en esta misa de difuntos, el francés incluyó In Paradisum con notas que buscan retratar musicalmente al Edén con la base colocada en un impresionante desempeño vocal.



"Todos los otros, como es el caso del de Verdi o de Brahms, tienen una carga dramática enorme y en general no contemplan el último número, termina muy diferente, es una parte del Evangelio que los compositores no acostumbraban a colocar. En cambio, Duruflé escribió un Réquiem para las personas que creen que hay otro lugar después de la muerte, continuando a Fauré", explicó sobre esta pieza que no transita el momento de la muerte con dramatismo, a diferencia de otros creadores.



"Duruflé era muy religioso e incluso fue muy cuidadoso de todas las formas musicales dentro de la liturgia y agregó el número del In Paradisum con un terrible y exigido solo de cuerdas completas de sopranos y un ensamble que debe sonar a paraíso", planteó la conductora en referencia a esta obra, cuya complejidad de fraseo y musicalidad exige a los coros una "ductilidad mayor, algo que no sucede con otro repertorio".



La composición del eminente autor y organista será ejecutada en el órgano del Auditorio por Sebastián Achenbach, proveniente de Buenos Aires, que ya tocó la obra en varias oportunidades. En los desempeños solistas, Gloria López actuará como mezzosoprano junto a José Luis Di Marco en violoncello, ambos del conjunto mendocino; y el sanjuanino Fernando Lazari como barítono.



"Este hito tiene también como finalidad el acercamiento de las dos universidades con la colaboración desde lo artístico de nuestros coros", sostuvo la profesional en referencia a la vuelta a las funciones en comunión, tras los recitales compartidos propiciados por los maestros Juan Argentino Petracchini, fundador de la Agrupación Coral Sanjuanina y responsable del Coro de la UNSJ durante más de 30 años; y Felipe Vallesi, alma mater del Universitario mendocino y padre de la directora a cargo de este espectáculo de lujo.

Una destacada del canto

Egresada de la Facultad de Artes de la UNCuyo, siendo Felipe Vallesi su principal maestro en la especialidad y completando su formación en cursos de posgrado y Masterclass con maestros como María Guinand, Alberto Grau, Carlos López Puccio, Eric Ericson, Helmut Rilling, entre otros; Vallesi posee una trayectoria por la que será condecorada por la Fundación Konex como parte de las 100 personalidades ilustres de la última década en la Música Clásica, al igual que Verónica Cangemi, directora de Ópera Studio de Mendoza; y la docente e investigadora Graciela Musri que coordina el Gabinete de Estudios Musicales de la FFHA.



"Es una alegría que nos da la vida, me honra. Es importante para la visibilidad de la actividad", mencionó Vallesi, que en 1997 asumió al frente del Universitario de Mendoza, que bajo su conducción se convirtió en el primer y único coro latinoamericano en lograr el Gran Premio Europeo de Canto Coral, Tours-Francia, además de ser premiado en otros concursos internacionales. Reconocida por su trabajo del sonido y la interpretación en la música contemporánea; y por los talleres ofrecidos en el país y el exterior; llevó a cabo trabajos experimentales interdisciplinarios de fusión plástico coral junto al escultor cubano Jorge Zarrán, lo que le valió en 2015 el reconocimiento de Amuva (Asociación de Mujeres del Vino de Argentina) y fue su pasaporte a la Copenhagen Opera House (Dinamarca), en el ámbito del 8vo Simposio Mundial de la Música Coral organizado por la IFCM, donde el Coro Universitario de Mendoza fuera seleccionado.

EL DATO