Lamentablemente también fallece a los 21 años la actriz de doblaje Andrea Arruti, quien diera su voz a personajes como Neeko de League Of Legends, Violet Evergarden, entre otras más.



Descanse en Paz. pic.twitter.com/1k4UghvYYr — Fuera Del Control (@FueraDelControl) 2020(e)ko urtarrilaren 12(a)

Según informó IGN Latam, Arruti le puso la voz a Neeko en League of Legends para Latinoamérica, a Izzy en la serie Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás, a Diamond Tiara en My Little Pony: La Magia de la Amistad, a Sid Chang en los Casagrandes, a Ortensia en Epic Mickey 2: The Power of Two, a Poppy en la serie de Trolls, a Martha Kaply en Jumanji: Next Level y entre otras.

Además, tenía un canal de YouTube donde compartía algunas de sus actividades favoritas como la cocina. Se desconocen las causas de la muerte.