Pintón, talentoso y muy simpático, Sidney Sampaio de Souza (36) es uno de los actores más buscados y mejor pagados del momento en Brasil. Y, sin duda alguna, su papel de Oseías en la telenovela “Moisés y los Diez Mandamientos”, tuvo mucho que ver con esa fama y popularidad que ha cobrado en su carrera que lo llevó a participar en más de 20 series y telenovelas de su país, muchas de las cuales se vieron en Argentina, como “La Guerrera” y “Rastros de Mentira”.

“Oseías fue el personaje que me permitió hacerme conocido popularmente. Si bien antes de ‘Moisés’ yo ya había participado en muchas telenovelas, este papel fue el que me abrió las puertas a la fama, no sólo en mi país sino en toda Latinoamérica, donde la telenovela está teniendo un éxito fabuloso.”, cuenta. Y, tras una pequeña pausa, agrega: “Me siento en un sueño. Soy un gran privilegiado por haber participado de esta fantástica producción de Rede Record, que no tiene antecedentes en la televisión brasileña ni creo que en el mundo. Es la primera telenovela bíblica que conozco”, señala.

Nacido el 22 de abril de 1980 en San Pablo, de adolescente descubrió su vocación por la actuación. “Como le pasa a la gran mayoría de los adolescentes, yo tampoco tenía muy en claro qué carrera seguir, pero un día me di cuenta de que la vida era demasiado corta como para todas las cosas que yo quería experimentar. Ahí me di cuenta de que la carrera de actor me iba a permitir llevar a cabo todos mis sueños, porque cada personaje que uno hace es como vivir una vida diferente. Eso fue lo que me llevó a seguir esta hermosa carrera”, afirma el galán taurino al que la fama no le quita el sueño.

Desde anoche, las sanjuaninas pueden disfrutar de ‘Josué y La tierra prometida’ en la pantalla de Telefé. Josué aparece como un guerrero experimentado, dotado de una fe inquebrantable, aunque la tarea de conducir un pueblo a destino se le complique según pasan los capítulos: el héroe deberá comandar a las doce tribus de Israel en la conquista de Canaán, mientras se enamora, se desilusiona y lo mismo le ocurre a sus amigos y enemigos.

Se estima que los costos de cada uno de los 130 episodios son similares a los invertidos en ambas temporadas de ‘Moisés...’, aunque las luchas con miles de soldados y un triángulo amoroso tradicional: el protagonista, una chica buena y una villana en disputa dominarán la nueva historia.