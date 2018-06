Panam y Circo se verá mañana domingo a las 16 hs en el Teatro Sarmiento. Entradas desde $400, en venta en www.misentradasdata.com y boletería de la sala.

Subraya Panam que hace 17 años está en el rubro infantil y con la misma intensidad enfatiza que aquellas épocas de modelo y de curvas son cosa del pasado, aunque de aquéllas conserve el apodo que le puso Raúl Portal, porque era "más que un avión". Comprometida con lo que eligió -o la eligió, porque contará también que desde niña jugaba a crear personajes y a hacer canciones- logró superar algún mal pronóstico y fuertes tormentas; y mantener vuelo crucero a lo largo de casi dos décadas, llevando con ella a los pequeños a los que les dedica buena parte de sus días. Y no es exagerado decirlo así, porque Laura Franco, aunque tiene equipo, se ocupa de todo lo que implica una producción. Haciendo un parate en el trajín diario que implican la maternidad y el oficio, y en medio del Panam Tour con el que mañana aterrizará en San Juan, dialogó con DIARIO DE CUYO.



- ¿Qué trae el Panam esta vez?



- Yo vivo renovando el contenido del show, así que cantaré algunos clásicos y temas nuevos que estoy estrenando en la tele, los sábados en El Trece. Estoy feliz, porque el show tiene mi esencia, mi alma, mi manera de jugar. Cada personaje es producto de mi imaginación. De niña jugaba sola a crear personajes y la vida me dio la bendición de llevar a cabo mi sueño.



- ¿Demostraste que sí era tu camino a los que no apostaban por eso?



- Ya pasó eso.... en 17 años lo que pude demostrar es que encima pude permanecer, que es lo más difícil... Yo ya no estoy en ese momento, eso fue una piedra en el camino en el comienzo, pero me fortaleció para luchar realmente por lo que yo sentía, que era genuino. En estos 17 años conseguí permanecer en un lugar muy difícil, pero que a la vez me ha hecho realizarme como actriz, animadora y sobre todo como autora, directora y productora de su propio show. Gané dos Martín Fierro, tuve mucho reconocimiento de colegas y periodistas, y creo que el premio más grande es que hace 17 años los chicos me dijeron que sí y me siguen aceptando...



- Niños que hoy tienen 20 o más y vas por otra generación...



- Incluso muchas ya son mamás y van con sus hijitos, y me emociono hasta las lágrimas. Para mí es puro amor lo que siento, ésta es mi vocación. No es que quiero dedicarme al infantil y a la vez a otra cosa. Yo me dediqué al infantil por mi papá, que me decía "mostrate como sos", "seguí tu corazón", "luchá por tus sueños", y ese es mi motorcito. Cuando fui mamá creció mi inspiración, ahora tengo tres soles en casa y eso me ha hecho crecer. Y después he abierto mi corazón a todas las familias que me siguen y hasta he compartido momentos muy tristes, a través de mi música. Gente que me ha acompañado, ha rezado por mí... Yo soy una agradecida de la vida, estoy en el lugar donde me siento feliz y eso traspasa la pantalla.



- ¿El teatro refleja más nítidamente el feedback que la tele?



- Ahora también están las redes sociales, pero es cierto que el contacto más lindo es el teatro...



- ¿Hay una clave para que te sigan eligiendo?



- Tiene que ver con lo que te decía, me aboqué totalmente a esto y soy la generadora de mis propios proyectos, escribo mis canciones y eso me da una seguridad muy grande a la hora de transmitir. Mi propia empresa, mi grupo creativo que me responde, mi maestro y socio que es Carlos Tarrío... Me gusta estar en todos los detalles, más allá que tengo gente maravillosa. No es que "dale, vamos a hacer un infantil y listo".



- ¿Qué significa Carlitos Balá para vos?



- En el 2010 me tuve que pellizcar cuando lo llamé para que cante un tema mío y me dijo que sí. No tengo palabras para describir lo generoso y humilde que ha sido. Es un horizonte a seguir.



- ¿Una posta para tomar?



- No, no, cada referente es irremplazable, como lo fueron para mí él y Julieta Magaña de pequeña. Esa etapa que es tan pura no se te olvida más y por eso es tan hermosa.



- Tu último Martín Fierro fue el año pasado. ¿Qué pensás de la terna 2018: Piñón Fijo, Lourdes Sánchez, Divina, está en tu corazón?



- Subí una foto en mi Instagram con los dos Martín Fierro en la mano y saludé a los tres como corresponde, como una buena colega, siempre tirando buena onda. Soy una persona de unir.



- ¿Cuáles son tus preferidos hoy?



- A mí me gusta mucho Adriana, Topa y Piñón Fijo, me parece que somos los cuatro referentes infantiles más populares. Después, a los otros los respeto, me gusta que haya mucha gente que se dedica al infantil, porque es más por la sonrisa de los chicos.