El aeródromo de Santa María de Punilla ya empezó a estremecerse con la llegada de miles de fanáticos que cada año arriban al predio para darle cuerpo a una edición más del Cosquín Rock, que este año, en su 18va edición que comienza hoy, viene con novedades. El gran festival argentino -que ofrecerá también artistas internacionales de la talla de Creedence Clearwater Revisted, Residente y The Offspring- sólo se realizará durante dos días (y no tres) y además dará inició más temprano, a las 14 hs, justo para la sobremesa de la familia rocker. De este modo, bandas fuertes tocarán a plena luz del día. Seis serán los escenarios simultáneos donde unos 200 combos y solistas

(muchísimos más de los 16 con los que arrancó), divididos por género, destilarán todo su power hasta bien pasada la medianoche; y desde la organización aseguraron que serán muy puntuales con los horarios. Gardelitos, Guasones, Ratones Paranoicos, La vela puerca, Estelares, son algunas de las estrellas actuarán en el escenario principal. Pero la oferta es mucho mayor, porque además de buena música, habrá actividades como parkour, palestra, acrotela, skate, cheerleading, entre otras. Aquí, una breve guía de lo que hay que tener en cuenta a la hora de ser testigo y partícipe de esta gran movida.

Entradas



Las entradas por día, y con las que se pueden presenciar todos los shows, cuestan $1.200; y hay un abono para los dos días, de $2.200. También habrá un VIP (Espacio Fanatic) que cuesta $3.500 por día. En San Juan, los tickets se pueden comprar en Andreolo Surfshop (Rawson y Centro). Vía internet están disponibles en edenentradas.com.ar y Ticketek (con un costo adicional por servicio) y personalmente en boleterías del predio.



Con app y todo



Hay disponible una aplicación de Cosquín Rock. Teniendo la app "Cosquín Rock 2018" se podrá no sólo ver la grilla de las bandas con sus horarios y escenarios en los que tocan, sino también consejos e información, entre otros servicios.



Transmisión



El festival será transmitido en vivo exclusivamente por Cablevisión HD y Flow con producción de Vorterix.com.



Qué llevar y qué no



A través de sus redes sociales, la organización del festival comunicó con lo que sí se puede ingresar al predio, y con lo que no (comida, bebidas, aerosoles, drones, carpas, sillas, etc). En el predio habrá dos puestos de hidratación, con agua, gratuita y libre. Y también espacios de sombra para resguardarse. Está prohibido el consumo de alcohol a menores de 18.

ESCENARIO PRINCIPAL



Sábado 10



Vaquero negro (14.25), Ojos locos (15.05), Nagual (15.50), Sueño de pescado (16.35), El bordo (17.25), Las pelotas (18.30), Ciro y los persas (20.10), Creedence Clearwater Revisited (22.15), Skay y los fakires (23.40) y Las pastillas del abuelo (01.05).



Domingo 11



Uchpa (14.30), La que faltaba (15.05), Estelares (15.50), Él mató a un policía motorizado (16.50), Los espíritus (17.40), Residente (19), La vela puerca (20.20), Ratones paranoicos (22.15), The offspring (23.55), Guasones (01.15) y Gardelitos (02.25).

ESCENARIO TEMÁTICO

Sábado 10 - Reggae



Expoplanetas (14.50), Tapones de punta (15.30), Fanko (16.10), Guachupé (17), Gondwana (17.50), Roddy radiation from the specials (18.45), Dancing mood (19.45), Zona Ganjah (21), Los Cafres (22.05), Los pericos con Andrew Tosh (23.30) y Don Carlos (01.10).



Domingo 11 - Heavy



Sonte dog (14.40), Sirio (15.20), Patrón control (16.05), Plan 4 (16.55), Sick porky (17.45), Los antiguos (18.40), Viticus (19.30), Ácido argentino aniversario (20.55), Asspera (22.20), Carajo (23.45) y Horcas (01.10).

QUILMES GARAGE



Sábado 10



Escalopez (15), Smoke sellers (15.40), Coya (16.25), Todo aparenta normal (17.15), Octafonic (18.05), Hija de la tormenta (18.55), Banda de la muerte (19.45), GTX (20.40), Humo del Cairo (21.35), The flying eyes (22.30) y Pez (23.35).



Domingo 11



Vito Martino & los inolvidables (15), Zevras (15.30), Tamboor (16), Luca Bocci (16.40), Barco (17.25), Lo Pibitos (18.10), Bándalos chinos (19.05), Perras on the beach (20), Usted señálemelo (21), Louta (22), Indios (23) y Militantes del climax (00).

UNIVERSO GEISER



Sábado 10



Limón (16.30), Violeta Castillo (17.10), Shona (17.50), UN (18.30), De la rivera (19.15), Airbag (19.55), Rayos láser (20.50), Francisca y los exploradores (21.35), Massacre (22.15), Diosque (23.10), Valdes (23.55) e Ibiza Pareo (00.40).



Domingo 11



La secta del sonido (16), Porotta (16.40), Gruta (17.20), Conexionistas (18), Walter Domínguez (18.40), Viva elástico (19.20), Vanthra (20), Tirman Kid (20.55), Chucky de ípola (21.40), Piti Fernández (22.20), Pilotos (23.15), Banda de turistas (00) y Rey hindú (00.40).

LA CASITA DEL BLUES



Sábado 10



Jams sessions (17), Lorena Gómez & Mojo boogie's (18.20), Bex Marshall (19.10), Walking blues Déborah Dixon & Patán Vidal (20) y Sax Gordon (21).



Domingo 11



Jams sessions (17), Juani Sullo (17.55), Carlos Elliot Jr & Rubén Waneskeheian (18.30), Carlos Johnson (19.35) y La Mississippi (20.50).

ESPACIO CBA X / CÓRDOBA ROCKEA



Sábado 10



Voladores (15), Funcircus (15.30), Cristales (16), Soyh (16.30), Pvlso (17), Convoi (17.30), Alvacío (18), Cith (18.30), Santa Kim (19.05), París París Musique (19.40), All the hats (20.15), Astenia (20.50), Juan Terrenal (21.30), EK (22.10), Los Navarros (22.55), New Indians (23.35), Eterna agonía (00.15) y Hammer (00.55).



Domingo 11



La Tico (15), 4to tiempo (15.30), Jorge A Marte (16), Facundo Parini (16.30), Nina (17), Los ustedes (17.30), Ardid (18), Las frases de Samuel (18.30), Los cocaleros (19), Malpaso (19.35), Indio Márquez (20.10), Vudú (20.45), Hipnótica (21.25), Cuatro al hilo (22.05), Manjar (22.50), Armando Flores (23.30), Los Monkys (00.10), La flora bartola (00.45) y Cony la turquera (01.20).