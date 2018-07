Si hay algo que siempre ha distinguido a Cris Morena, más allá de sus virtudes como actriz, conductora, compositora, empresaria, directora y productora televisiva es que siempre ha apostado por la Argentina.

Por eso, además de repasar su prolífica carrera y adelantar lo que será Vive Ro, el homenaje que le rendirá a su hija, Romina Yan, el próximo 5 de septiembre -día en el que hubiera cumplido 44 años- no le escapó a la coyuntura política de nuestro país en diálogo con Perspectivas desde Buenos Aires, el ciclo que conduce Jonatan Viale por la pantalla de la cadena de noticias de los Estados Unidos CNN.

"Todo tiene solución, sólo hay que querer. Siempre discutimos lo mismo y en algún momento se tendrá que cambiar. Sí, claro que tiene solución", expresó al ser consultada sobre si le veía solución a la Argentina.

"Que no va a venir de afuera, no va a venir de un líder. Una persona sola, por más que sea María Eugenia Vidal, no va a poder cambiar el mundo, tenemos que apoyarla", agregó, destacando la figura de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a la que ya había elogiado anteriormente.

"Me parece una mujer mágica, angelada, absolutamente incorruptible y fuertísima, y me encantaría estar al lado de ella en todo, ojalá sea nuestra presidenta", subrayó.

"Uy, el título que dejaste, te lo van a levantar en todos lados", le dijo el conductor entre risas. "Total lo digo yo que soy una artista, no me dan bola", respondió ella, restándole trascendencia.

"Pero ojalá tengamos el valor de que los hombres que hoy están digan es ella, y no la dejen para después, ahora, y la apoyen a morir, todos la apoyemos a morir, vamos a ser mucho mejor país que hasta ahora", concluyó.

