Las redes sociales hoy en día son uno de los blancos principales de críticas y agresiones. En esta oportunidad, los dardos apuntaron a Mariana Brey.

La periodista acompañó su deseo de que llegue el verano con una foto en la que está en la playa en bikini. La imagen fue tomada de espaldas a la cámara y ese fue el punto disparador que generó que algunas seguidoras la criticaran por su físico.

"Tenés un poco de celulitis. Tampoco se hagan las que 'Matemos a Wanda'", lanzó una usuaria y la respuesta de la panelista de 'Los ángeles de la mañana' no tardó en llegar: "¿Y qué sería la celulitis? ¿Un pozo en el culo? Mirá el tuyo. Debés tener alguno también, como el cien por ciento de las mujeres".

La mujer que no se quiso quedar callada ante su afirmación le retrucó nuevamente: "Pero la diferencia es que no lo muestro para joder a nadie. Tarambana, vos vendés no sé qué. Yo solo soy veterinaria".

Cuando todo parecía terminar y perderse en un par de mensajes en las redes sociales, el diálogo continuó por privado pero Mariana Brey lo publicó en Instagram Stories. "Yo lo muestro porque, a diferencia tuya, amo mis pozos".