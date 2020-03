El lunes pasado al atardecer Fede Bal se sentó frente a su celular y tomó coraje. Estaba tranquilo, como si se estuviese sacando un peso de encima. Prendió la cámara y contó lo que jamás pensó que iba a tener que contar. El video, en el que revela que tiene cáncer de intestino y habla del tratamiento que va a realizar, dura 6.54 minutos. Unos instantes después lo subió a su cuenta en Instagram. Creyó que era necesario.

Hace días venían circulando rumores sobre los motivos de la suspensión de la obra que protagonizaba en Mar del Plata, los viajes ida y vuelta de La Feliz a Buenos Aires, las versiones vinculadas a su estado de salud. Hasta fue víctima de una noticia falsa que indicaba que tenía coronavirus. Ya los primeros rayos del sol de verano habían estado empañados por el dolor de la muerte de su padre, Santiago Bal. No existen intenciones de minimizar este hecho, ¡de ninguna manera! Pero el propio Fede lo dijo: en lo más profundo ya sabía que iba a tener que enfrentarse a semejante pérdida. Pero estos últimos días… Estos últimos días no estaban en los planes de nadie.

Crónica de la semana

A lo largo de toda la temporada, Fede Bal protagonizó junto a Nora Cárpena, Arnaldo André y Mica Vázquez la obra Mentiras Inteligentes en el teatro Lido de Mar del Plata, de jueves a martes. La función del martes 3 de febrero se realizó con normalidad y, tras su finalización, el hijo de Carmen Barbieri viajó a Buenos Aires para hacerse una colonoscopia, que ya tenía planificada de antemano. El jueves los resultados arrojaron que tenía 10 pólipos y un tumor, por lo tanto los especialistas le dijeron que debía realizarse más estudios para determinar si se trataba de uno maligno.

Por este motivo, el joven llamó al productor de la obra, Alberto Raimundo, para decirle que no iba a poder hacer la función de esa noche. Él lo entendió, por supuesto, y se comunicó con los otros integrantes del elenco para comunicarles la noticia. Ante la suspensión de la obra, empezó a circular una fake news en las redes sociales que indicaban que el hijo de Carmen Barbieri tenía coronavirus.

Nadie, más que su círculo íntimo, sabía lo que él estaba viviendo. Como si fuera poco, debió soportar la irresponsabilidad de algún usuario de las redes sociales que con absoluta impunidad divulgó el falso rumor que no tardó en viralizarse. El actor escribió una profunda reflexión: “Hoy me desperté siendo protagonista de una fake news. En la misma dijeron que había contraído coronavirus, preocupando a mi familia y amigos. Portales y programas replicaron este invento, agravando el daño”.

“Hoy le tocó a mi familia y a mí. Y la experiencia es fea e injusta. Deseo que no le pase a nadie más. Los autores lo disfrazan de humor, pero si hay dolor, no es humor. Tal vez sea tiempo de desintoxicarnos de redes sociales. De protegernos de una cloaca que no deja de supurar pus. Inventando o criticando. Destilando envidia, odio y mentiras”, escribió. Le pidió a los medios que “no amplíen mentiras” y dijo que iba a cerrar sus redes sociales.

Como los resultados de la biopsia del tumor podrían tardar varios días, el viernes le comunicó a Raimundo sus deseos de hacer la función de esa noche. “¿Estás seguro?”, le preguntó él. “Sí, quiero tener la cabeza ocupada, quiero volver a Mar del Plata”, le respondió Fede. Ambos viajaron en auto a La Feliz, junto a Carmen Barbieri, quien también había suspendido las funciones de su obra en Mar del Plata, Veinte Millones, para acompañar a su hijo en Buenos Aires. En la ruta el joven recibió un mensaje de la secretaria de su médico: los estudios se adelantaron y estarían listos al día siguiente.

Esa noche, Fede Bal tuvo la valentía de subir al escenario y enfrentar al público con la misma seguridad de siempre. “Arriba del escenario fue increíble, demostró lo excelente profesional que es, más allá del momento que estaba pasando. Hizo su función como todas las noches, nada diferente”, contó a Teleshow Arnaldo André. Nadie se imaginó lo que estaba viviendo.

Excepto sus compañeros, claro. “En la última escena él siempre agarra su bolso y me dice que se va al gimnasio. Me dice ‘chau, papi’, y yo le digo ‘chau, hijo, cuidate’. Pero esa vez se me ocurrió decirle ‘chau, hijo, que Dios te bendiga’”, reveló el actor paraguayo sobre el gesto que tuvo para con su compañero de elenco aquella noche.

El sábado le comunicaron al actor que tiene cáncer de intestino. Llamó al productor de la obra para informarle que no iba a poder seguir trabajando, y él, a su vez, les avisó a los demás integrantes del elenco. Regresó a Buenos Aires y se mantuvo alejado de las redes sociales, aunque al conocerse la noticia sobre la suspensión definitiva de la obra, los rumores no tardaron en comenzar a circular.

Canceló un viaje que tenía programado para Australia. Su madre seguirá en Mar del Plata con su obra hasta el 15 de marzo y también canceló un vuelo que ya había sacado con destino a Nueva York. Va a estar lo más cerca posible de su hijo durante su tratamiento, que dura entre cinco y seis semanas. Él la quiere cerca, pero no duda en que va a salir adelante: tal es así que la gira de Mentiras Inteligentes programada para el 26 de abril sigue en pie. Lo dijo el lunes en el video: “No le tengo miedo a nada”.