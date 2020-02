Los cantores relatan historias de encuentros o desencuentros, amor correspondido o no con alegría, humor o tristeza. Hablan del amor romántico pero también hay canciones que se refieren al amor fraterno o por el terruño. El amor, también en el canto popular, es sin duda un sentimiento que históricamente conmueve, genera identificación y está presente. El folclore cuyano tiene bella poesía y los cantores saben apreciarla. DIARIO DE CUYO convocó a intérpretes sanjuaninos para que en este Día de los Enamorados compartieran cuál es su canción de amor favorita escrita por un autor local. Para algunos el tema les vino inmediatamente a la mente, conectado con sus propias vidas y hasta cantaron algunos párrafos para ejemplificar. "Mi amor en una tonada" de Ernesto Villavicencio fue la más nombrada, mientras que Raúl De la Torre fue el segundo compositor elegido.

NANO RODRÍGUEZ

"Me gusta mucho una canción de Raúl De la Torre, es el vals 'Hoy todo ha terminado'. Más allá de que el desenlace de este vals no tiene un final feliz , deja en claro de que el amor va más allá de la convivencia, de estar junto a la otra persona. Me gusta mucho esta parte que dice: 'Hoy todo ha terminado a mitad del camino y es esta nueva espina morir en juventud. Comenzará otra vida a partir de mañana (...)'.



Las frases que utiliza Raúl nos tocan a todos. ¿Quién no ha sufrido por amor?, o ha tenido que terminar con una relación que por más que no tenga contacto físico con la persona, te marca y queda grabada para siempre.



La tengo permanentemente en mi teléfono. Tuve la suerte de poder grabarla con Raúl y Hugo De la Torre y para mí es un orgullo que ese orgullo forme parte de mi repertorio. Es una canción muy profunda. Raúl nos ha identificado a todos.



Me gusta porque no todas las canciones de amor tienen que tener un final feliz. Hay un amor que va más allá del amor. Creo que en estos últimos 50 años el poeta más importante a nivel nacional e internacional -porque sus canciones han dado vuelta al mundo- es Raúl De la Torre, entonces esa canción me identifica y me gusta mucho".

SUSANA CASTRO

"Me gusta la canción compuesta en letra y música por Raúl De la Torre. Romance de mi niñez. Es uno de los que más me gusta. No tiene que ver con el amor de pareja, sino con el amor familiar, el amor del apego a las cosas de la niñez, el amor a los padres, el amor filial, el amor de los hermanos, de la familia. Es lo que rescato y considero que este es el tema más lindo".

PAOLA HASCHER

"No puedo decidirme por una canción en especial. Tenemos una amplio abanico de grandes autores en nuestra provincia desde don Buenaventura Luna en adelante que le escriben y le cantan al amor de una manera increíble. Pero al decidirme voy a hacerlo por el negro Villavicencio y 'las tonadas' que le dedicaba a su señora, en las que guarda esa sencillez y en algunas cierta picardía en las palabras con las que expresa su amor y al mismo tiempo también pide perdón por sus trasnochadas... 'Mi amor en una tonada', 'Tonada para mi negra', 'Me pides tonadas', 'Cuando el corazón se quiere quedar'... Son canciones realmente muy bonitas en las que yo al menos percibo mucha sinceridad en la poesía, y la música que las acompaña las hace fluir y eso hace que el público que las escucha se emocione siempre".

GISELLE ALDECO

"Elijo Aunque pase el tiempo de Mario Zaguirre. Me encanta esta canción por su contenido poético. Es maravillosa la descripción que hace no sólo del amor, sino del paisaje y todo lo que mezcla Mario; es un encanto cómo plasmó el amor en esta canción. Tuve la ocasión de cantarla y me encanta porque si bien está escrita por un hombre a una mujer, se puede adaptar fácilmente para que sea una mujer la que la cante a un hombre".

GUSTAVO TRONCOSO

"La canción romántica que considero que nos identifica más en el folclore es Mi amor en una tonada, o La tonada del amor, en un principio tuvo dos nombres.Es la primer tonada que escribe Ernesto Villavicencio. Habla de eso, justamente, de un romance pero por sobre todas las cosas es porque hubo una época en que si un cantor quería conquistara una chica siempre cantaba Mi amor en una tonada. En mi familia tiene una significación muy especial porque cuando mi hermano Eduardo se casó con su primera esposa, no bailaron el vals, sino que ellos se cantaron una tonada- porque mi cuñada cantaba, la mamá de Martín- y fue muy emotivo verlos en ese momento, ella vestida de novia, él con un esmoquin, cantándose Mi amor en una tonada. Quedó para la historia y el recuerdo en nuestra familia. Aquí en Cuyo, es, sin dudas la canción más romántica que ha existido'.

NOEMÍ VIDELA

"Mi amor en una tonada, de Ernesto Villavicencio. Me encanta porque habla de lo que siempre pienso, yo llevo con mi compañero seis años de casada y nos unen muchas cosas, la música por ejemplo, él no hace música pero me apoya. La letra habla del amor, que ni la muerte puede separarlos.



Villavicencio se la hace a su mujer, él estaba en Buenos Aires, todo lo que describe la tonada sucede en el matrimonio de ellos dos. 'Sé que me separaré con el tiempo de esta vida' o sea esto de que alguno de los dos se morirá, pero que el amor seguirá intacto. También dice: 'Decirnos con la mirada cosas que nadie podría' o sea que la pareja sólo con la mirada se entiende. Me identifico con esta tonada. Cuando dice por ejemplo: 'A vos te di el primer beso, con vos lloré de alegría. Contigo fue tan distinto todo desde el primer día. No se si podré olvidarte estando muerto, mi vida'".

PIERINA CIALELLA

"De los cantautores y compositores de aire folclórico locales, alguien que admiro profundamente es Daniel Giovenco y su canción Papelitos no deja de ser una canción de amor. Es ese amor maduro, cotidiano, en donde si bien acepto al otro tal cual es, también le pido y me peleo... es cuando termina ese enamoramiento ciego y uno comienza a espejarse en el otro. Trata de un papelito que le deja ella a él. Le dice 'si querés ropa limpia... lavate, si querés ropa planchada... planchate', Con mucho amor, Giovenco termina haciendo esta canción de un mensajito que le dejó su mujer de entonces pegado en la heladera.



Hay muchos autores que tienen canciones como para cortarse las venas, muy romanticonas pero algunas letras son un poco machistas en general. Giovenco me parece el más picaresco, descriptivo, el más honesto en la composición. Daniel merece un lugar muy especial por todo lo que ha venido haciendo el último tiempo. Es el hecho amoroso de aprender a reconocer todo en el otro, a compartir, a reclamar, a saber de que a pesar de todo se está juntos. Me gusta el humor en las letras y mucho más en lo folclórico, Latinoamerica y Cuyo tienen historia de esas letras que cuentan historias cotidianas".