La relación de Fabián “Poroto” Cubero y Mica Viciconte avanza a paso firme, y a las pruebas nos remitimos: tras varias desmentidas, la parejita ya se muestra en salidas públicas y él reveló en la tapa de Caras que sus hijas quieren conocer a su nueva novia.



Justamente, en diálogo con Nosotros a la mañana, el futbolista contó como Indiana(9), Allegra (6) y Sienna (3), sus hijas Nicole Neumann, tomaron la noticia del noviazgo.



“Estoy contento porque estoy bien, tranquilo, las veo muy bien a mis nenas que para mí era lo más importante. Eso hace que encare esto con más tranquilidad”, aseguró Fabián.





"Tomé la decisión de enfrentarlas a las nenas y decirles cuál era la situación. Lo tomaron bien, están muy contentas y ahora la quieren conocer como novia", sostuvo.

Cuando el cronista le preguntó si era cierto que sus hijas habían compartido una noche con Mica en el departamento del jugador, lo negó rotundamente: “No, no, no la conocieron en la intimidad. En Combate la conocieron. Seguramente en la intimidad será en estos días”.



“A ella la conocen como una amiga, hablamos por teléfono y está bueno que ellas entiendan. Hasta hace unos días que hablé con ellas porque les venía hablando de a poco, haciéndolas participar de esto que se veía venir e iba avanzando”, agregó.



Y contó cómo reaccionaron las nenas: “No quería decírselo todavía hasta que salieron unas fotos en revistas, lo hablé con Mica también, y tomé la decisión de enfrentarlas a las nenas y decirles cuál era la situación. La verdad es que estoy muy contento porque lo tomaron bien, están muy contentas y ahora la quieren conocer como novia, digamos, de novia de papá”.