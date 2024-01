Hoy las carteleras de cine se renuevan con las tres primeras pelis del 2024. No son los súper tanques, pero sí estrenos muy llamativos, cada uno por una característica particular. Por un lado, una historia de terror de origen ruso y artistas desconocidos en este lado del mundo, pero con la clave de estar basada en un terrible desafío viral real. Del otro lado, dos animadas ideales para disfrutar con los peques en las vacaciones: una bien Disney y la otra, familiar de Los Minions... Un viaje cinematográfico por distintos mundos a solo un ticket de distancia.



> Inspirada en hechos reales

No hace falta ver la película para recién adivinar a qué recuerda, a qué remite. Basta hojear un poco las reseñas para saber de qué va el film ruso de Anna Zaytseva, fichado para mayores de 16 años. "El juego de la muerte' está basada en un desafío suicida que lamentablemente se hizo viral en Internet y fue noticia en distintas partes del mundo. Se trata del despreciable reto llamado la Ballena Azul, una serie de pruebas a vencer, que afectaron la vida de muchos adolescentes. Al comienzo esas pruebas son inofensivas, como mirar un film de terror o despertarse a mitad del sueño nocturno; pero luego van subiendo de calibre, solicitando por ejemplo que el jugador se "dibuje' una ballena en brazo con cortes en la piel. Y no termina ahí. A partir de eso se desarrolla esta historia de 91 minutos, que calificaron en el género del terror y el suspenso.



"Todo comienza con Yulya, una adolescente que pierde la vida, aparentemente suicidándose en las vías de un tren. Visiblemente afectada, su hermana mayor, Dana, comienza a través de la Red una desesperada búsqueda de respuestas. En el proceso de unir cada pieza de este siniestro rompecabezas, se da cuenta que Yulya fue manipulada por un supuesto hacker para entrar a un juego, popular entre los adolescentes, el cual consiste en cumplir diferentes retos, uno por día, durante 50 días... que serán sus últimos 50 días de vida', dice la sinopsis de El juego de la muerte, y tira el gancho: "¿Logrará Dana encontrar al responsable de la muerte de decenas de adolescentes y vengar la muerte de su hermana?'.

> Disney celebra con más magia

Wish: El poder de los deseos, es el broche de oro de los festejos por el centenario de los estudios Disney. Una película musical a su imagen y semejanza, que está colmada de guiños para los seguidores de la marca. Así que habrá que afilar el ojo para descubrir referencias a Blancanieves y los 7 enanitos, a Peter Pan, Cenicienta, Mickey Mouse y muchas más.

Ahora bien, en cuanto a esta historia creada especialmente para la ocasión, gira en torno a Asha, una joven idealista que pide un deseo de forma tan fuerte que es respondido por una fuerza cósmica. Así podrá enfrentar al malvado rey Magnifico, salvar a su pueblo "y demostrar que suceden cosas maravillosas cuando la voluntad de una persona valiente se entrelaza con la magia de las estrellas'.

> De la factoría de los Minions

¿Qué tienen que ver los patos con los Minions? ¿Y con Súper Mario Bros, Mi villano favorito y La vida secreta de tus mascotas, y....? ¡Bastante! Puesto que comparten factoría y, con ello, ciertas características en la forma de narrar y mostrar. Illumination Studios regresa a la gran pantalla con esta divertida aventura palmípeda que sigue a la familia Mallard -Mack, Pam, Dax y Gwen- la que, alentada por un grupo de patos migratorios, decide lanzarse a la aventura y viajar desde Nueva Inglaterra hasta Jamaica, con todos los desafíos que eso implica... ¡Ni hablar cuando "aterrizan' en la Gran Manzana!



"¡Patos! (Migration, también llamada Un viaje patas arriba) aborda temas universales como la familia, la curiosidad y los beneficios de salir de la zona de confort al mismo tiempo que explora la dinámica familiar con elementos cómicos, sabios, irritantes y afectuosos', reza la sinopsis.



Una historia entretenida, bien pochoclera, ideal para esta época y que promete divertir a toda la familia. Pero, además, no está exenta de perlitas: cuentan que las visuales son muy buenas, en la versión original se pueden escuchar las voces de Elizabeth Banks y Danny DeVito y también le dará una cuota extra de alegría a los "swifties': sí, Taylor Swift se sumó a la banda sonora con la grabación de su canción Out of the woods.