Instalada en el ruedo local y ya con varias propuestas exitosas en su haber -la última fue la exhibición del fotógrafo Iván Zabrodski- la agencia de arte Retama creada por Jorge Marún y Pablo Henríquez va por un capítulo más. Hoy sobre el mediodía, en el espacio de arte que gestiona dentro del complejo industrial y gastronómico La Salmuera (en Pocito), inaugurará una nueva exposición de artistas sanjuaninos, con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad la dupla convocó a cuatro colegas -Carmen Cuenca, Adriana Carbajal, Claudio Domínguez y Hugo Vinzio Rosselot- quienes ofrecerán parte de su producción, un corte que evidencia estéticas y temáticas muy personales, pero que también habilita una lectura común, de similitudes y contrastes.

"Hemos buscado figura humana, muy difícil de manejar bien, en ámbitos no reales, una suerte de surrealismo", comentó a DIARIO DE CUYO Henríquez, en referencia a un elemento común en tres ellos. "Domínguez es un maestro en este tema, cómo trata el color, proporciones y posiciones que son difíciles de representar. Casi en espejo está Carbajal, que maneja sobre todo rostros y planos medios, jugando con la ruptura del espacio-tiempo. En el medio, Vinzio, prócer del arte sanjuanino, a quien en este caso sacamos de lo tradicional que se suele ver de él y le pedimos unos originales de humor gráfico que ha publicado en distintos medios, que son casi como piezas de museo y en eso cobran un valor artístico muy interesante. Es figura humana pero no real, deformada, porque es humor. Y para contrastar, Cuenca, que maneja abstracción. Premio Juego de Damas, la muestra da la oportunidad de ver su obra, que es realmente exquisita, tanto en su técnica minuciosa como el manejo del color, interesantísimo", explicó el también artista visual, integrante del colectivo 18 Mundos, a modo de presentación de "Clos de cuatro", que estará disponible al público hasta fines de octubre.



Adriana Carbajal "Paradigma"

En las obras de Carbajal predominan los retratos femeninos, siempre con alguna carga conceptual, adelanta. "Me interesa que quien observe mis obras reflexione sobre lo que ve, que despierten algo en el espectador y así se produce un diálogo imaginario dónde 'la obra' ya no me pertenece".



Claudio Domínguez - "Tiempos de origami V"

"En mis obras encontrarán un personaje principal que suele estar en modo 'introspección', como redescubriéndose, transformándose también. Me gustaría que quien las vea se identifique, empatice. Y que le sirvan un poco para algo, tal vez para mover cosas en su interior, tal vez para reflexionar".



Carmen Cuenca - "Sin título"

"Mis trabajos son pensamientos en imágenes, formas abstractas que referencian la naturaleza, lo lúdico, lo mágico, espacios imaginarios, donde aflora el inconsciente, ordenado posteriormente a través de la razón en composición y paleta", explicó la artista, que ha pasado de "lo figurativo a lo abstracto".



Hugo Vinzio Rosselot - "Open main"

"Es una selección sobre la base de mi visión de la realidad actual. Hace rato que no puedo ser una artista sólo contemplativo, tengo mi opinión de lo que me rodea y la posibilidad de expresarla a través de la obra. A través del arte y el humor invito a la reflexión, a pensar a partir de una imagen, diría, provocativa".