Ya tienen experiencia en conciertos temáticos, sin embargo nunca habían encarado por sí solos todo un recital con música de películas y series como protagonistas, si bien han sabido desgranar uno que otro tema en algunas actuaciones, propias y como invitados. Pero ahora llegó el momento. En la línea de lo que hace muchos años supo hacer Nito Costanza, uno de los pioneros en este tipo de propuestas que, por otra parte, también tuvieron su expresión sinfónica a iniciativa de Alberto Velasco, los integrantes del Coro Vocacional de la UNSJ ensayan algo más de una decena de populares temas musicales de películas y series, en versiones corales, que subirán a escena la próxima semana, en el Auditorio Juan Victoria (ver aparte). "Canciones ¡De película!" llamaron a este espectáculo que cuenta con dirección de José Domingo Petracchini, conductor de la agrupación y quien hizo la selección junto a su asistente Adolfo Robles.

"Hace rato que queríamos hacerlo, ya veníamos con esta idea y teníamos un montón de temas dando vueltas, como 40, pero nos pusimos a descartar y quedaron 11 más alguna sorpresita. La selección es por una cuestión de tiempos y también de calidad de los arreglos, porque hay algunos mejores que otros", comentó a DIARIO DE CUYO el director, cuya elección se basó en un recorrido por distintas décadas. "Obviamente no podemos hacer todos los que nos gustarían, pero es una selección muy representativa. Son temas clásicos ya, por ahí hay gente que no vio Fiebre de sábado por la noche, pero escuchó alguna vez How deep is your love, de los Bee Gees... Te pueden gustar o no, pero son temas universales, atemporales", dijo entusiasmado el conductor, abriendo la puerta a lo que se escuchará en el recital, que contará con la conducción de Susana Roldán.

"Vamos a arrancar con Somewhere over the rainbow, de El mago de Oz, que es archiconocidísimo, y de ahí nos vamos a Los paraguas de Cherburgo, película que hizo famosa a Catherine Deneuve. Ese es el tema más arbitrario, lo elegí yo, les pedí que me la cantaran a mí", confesó con una sonrisa Petracchini acerca de esta canción que en la película no canta Deneuve, sino Danielle Licari, una voz que lo cautivó. "Es una de las primeras cantantes líricas que hicieron pop", acotó sobre la privilegiada voz detrás de este tema que, llevado al inglés, también entonaron desde Frank Sinatra a Liza Minelli, pasando por Tony Bennett.

Otra que será de la partida es la conocidísima Supercalifragilísticoespialidoso, que Dick Van Dyke y Julie Andrews hacen en Mary Poppins, a la que seguirá el tema de La pantera rosa, de Henry Mancini. Este último y el de la serie Misión Imposible no fueron originalmente compuestos para voces, así que lo que el público escuchará son adaptaciones para coros, realizadas por Jay Althouse y Roger Emerson respectivamente.

"Algunos arreglos son más complejos que otros. Tenés el caso de Misión Imposible, que no es cantada originariamente, así que se hace con onomatopeyas, con ritmos... Son todas versiones corales, donde canta todo el coro, lo que no quita que también haya varios solos", apuntó Petracchini, quien destacó que el espectáculo incluirá batería, piano y bajo a cargo de integrantes de la formación, que también realizarán algunas pequeñas coreos durante ciertos temas, mientras que en otros habrá proyecciones.

Se, que integra la banda sonora de Cinema Paradiso; y Now we are free, de Gladiador, también serán de la partida. Y de vuelta a las series, sonarán Requiem for a soldier, de Band of brothers; The skye boat song, la versión coral del tema de Outlander de la quinta temporada; y el arreglo a seis voces que hacen los Swingle Singers de Bella ciao, extendida por La casa de papel.

Algo de todo esto mostraron, a modo de adelanto, en el concierto que recientemente los coros de la UNSJ brindaron por el 50 aniversario de esa casa de estudios; y aseguran que la reacción del público fue estupenda.

Consciente de que la popularidad del repertorio lo convierte en un éxito desde el minuto cero, Petracchini hace la salvedad de que es justamente el hecho de que sean temas tan conocidos lo que también implica un alto compromiso para la agrupación. "Si no los hacés muy bien, la gente se da cuenta" advierte el director, que sí acuerda de plano en que la platea recibe y disfruta de este tipo de música de otra manera.

"Absolutamente, se animan a aplaudir, incluso a cantar... En La pantera rosa hay una parte donde el coro hace chasquido de dedos, y los otros días la gente se prendió y también empezó a hacerlos. Sí, el público está más descontracturado", expresó Petracchini, de cara a este atractivo concierto que, promete, será "¡de película!".



EL DATO

Canciones ¡De película! Con el Coro Vocacional de la UNSJ. 14 de septiembre, a las 21 hs, en el Auditorio Juan Victoria. Bono contribución $2.000.

Mary Poppins.

Band of brothers.

Outlander.

Gladiador.

La casa de papel.

Los paraguas de Cherburgo.

La pantera rosa.

Fiebre de sábado por la noche.

Misión imposible.

Cinema paradiso.