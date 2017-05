Jugar y ganar plata en la Quiniela es bastante difícil. Muchos son los factores que deben cumplirse para llevarse a casa una importante suma y pocos son los que pueden alardear de haberlo conseguido.

Claro está, hay excepciones, como la de José Ottavis. El diputado provincial del Frente Para la Victoria (FPV) no solo ganó a la Quiniela una, sino dos veces en menos de un año.

"Saben qué, ayer me levanté pensando que iba a ganar la Lotería, y gané, otra vez más", reveló el político, quien consiguió llevarse unos $ 120 mil a su casa. Pese a esto, Ottavis aclaró que donará el dinero a la ONG de Mar Plata, la cual estará representando en la nueva edición del bailando por un sueño junto a la ex bailarina de El Polaco: Barby Silenzi.

"La plata es ya para cumplir el sueño del Bailando, baile bien o baile mal no se preocupen...Esto es para ustedes", aseguró Ottavis. Según el dirigente, aprovechó que a partir de la semana que viene hará su aparición en el certamen que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla de canal Trece para jugarle a dicho número y volver a ganar, una vez más, a la Quiniela.

La suerte a favor de los sueños pic.twitter.com/1h9ZynFxSY — José Ottavis (@JoseOttavis) 25 de mayo de 2017

No es el primer triunfo del mediático diputado. El 7 julio del año pasado, el ex de Victoria Xipolitakis jugó al 333 en la Quiniela y ganó $ 670.000. El dirigente jugó $ 4.000 repartidos de la siguiente manera: $ 1.000 al 03, $ 1,000 al 33, $ 1.000 al 333 y $ 1.000 a otra cifra que no trascendió. Todo en la Lotería Nacional Nocturna.

Aquella noche, el primer puesto fue para el 9333. Entonces, Ottavis se alzó con 600 mil pesos por las tres cifras (333) a la cabeza, más 70 mil pesos por las dos cifras (33) a la cabeza. Cabe recordar que el premio se lo llevó íntegro, ya que la Quiniela está libre del 35% de impuestos que tiene la mayoría de los juegos de azar.