Con esa sinceridad brutal que la caracteriza, Jimena Barón lamentó que por su separación de Juan Martín del Potro -con algunas versiones que hablan de terceras en discordia-, al tenista "lo están dejando como un sorete de persona, cuando es una persona maravillosa". Y luego de confirmar la ruptura, en su visita al programa Morfi, con Gerardo Rozín, la cantante no hizo más que hablar maravillas de quien fuera su novio por más de un año.

Pues bien, en estas un gesto en las redes sociales demuestra que entre Jime y Delpocontinúa la buena onda. Sucede que La Torre de Tandil por estas horas sufre por la pérdida de César, su perro. "Te voy a extrañar mucho, compañero fiel -escribió el deportista en su cuenta de Instagram-. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón".

Y ese posteo terminó conmoviendo a su ex novia, quien le dedicó un Me gusta.

Esta respuesta de Barón a la tristeza de Del Potro parece menor. Y no lo es, en los tiempos que corren. Por caso, días atrás Wanda Nara y Mauro Icardi hicieron pública su crisis cuando dejaron de seguirse en Instagram. Cualquier like volcado en las redes merece un análisis similar a una palabra o un gesto cara a cara. Y bloquear en las redes a un ex puede interpretarse casi como un insulto.

Pero la cantante y el tenista, no. Ellos siguen en contacto, al menos en el mundo virtual. Y más allá de las horas delicadas que pasa Juan Martín (solo quien ama a una mascota puede entenderlo) quizás sea apenas una señal para una reconciliación en puerta.

¡O peor aún! Como ocurrió en otros casos, es la demostración de que esta crisis fue apenas una jugada de promoción de una Barón que por estos días presenta nuevas canciones. Pero que no debe ser eso, ¡por favor! Nos consta que Jimena es una persona maravillosa.