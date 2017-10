Demi Lovato acaba de publicar “Tell Me You Love Me”, su 6to álbum de estudio y el mejor en su carrera. Finalmente consiguió una producción que esté a la altura de las circunstancias. Antes del lanzamiento, Demetria dijo que este disco iba a tener más R&B y que en su carrera iba a significar lo que “Stripped” (2002) para Christina Aguilera. En lo primero cumplió, lo demás el tiempo dirá si tenía razón. También hay que aclarar que las canciones tienen tantas connotaciones sexuales que no deja lugar a la imaginación, y por otra parte lo que la producción no logró mejorar es que Lovato trabaja su voz arriba todo el tiempo con lo cual se hace difícil escuchar el disco entero de una sola vez.

“Tell Me You Love Me” abre con el estridente “Sorry Not Sorry”, el corte adelanto del álbum para luego continuar con la canción que da nombre al disco y luego “Sexy Dirty Love”, mala idea fue poner entre ambas canciones una que lleva por título “Tell Me You Love Me”, en donde básicamente lo que dice es que las mujeres necesitan que les digan que las aman.

“Ruin The Friendship” no iba a ser incluida pero luego Demi cambió de parecer, la duda se debía a que es una canción que está dedicada a Nick Jonas y allí habla de una amistad que se rompe por una noche de sexo. Con “Only Forever” llega uno de los momentos más fuertes del disco, una canción R&B escrita después de romper una relación. “You Don't Do It For Me Anymore” es una balada que marca el punto más tranquilo del álbum, con una de las letras más personales de la producción.

En “Daddy Issues” le canta al hombre del que está enamorada y le reclama que él solo le atiene el teléfono cuando quiere tener sexo y que no puede dejarlo porque tiene síndrome de padre ausente. No es la primera vez que Lovato habla de la mala relación que tuvo con su padre, solo que ahora satiriza con ello, si en el video de esta canción se burlan de la situación no hay dudas que va a pegar muy bien.

Con “Tell Me You Love Me”, Demi Lovato consiguió su mejor disco y de mejor producción. Los pronósticos con todos buenos.