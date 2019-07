Miguel Ángel Cherutti fue denunciado por abuso sexual por Melissa Brikman, una bailarina que hoy tiene 35 años y que aseguró que el hecho sucedió en 2003, cuando ella tenía 18. Según el relato de la mujer, ocurrió cuando fue contratada para un espectáculo a beneficio que el capocómico realizó en El Calafate.

En la denuncia, radicada en la Comisaría de la Mujer de Boulogne en las últimas horas, la bailarina aseguró que se hospedó en la habitación de un hotel junto a otra colega y que Cherutti fue a buscarla y le pidió que fuera a su habitación "para hablar el tema del pago". Que ella fue, tocó la puerta y cuando el humorista abrió "tenía el pantalón bajo exhibiendo sus partes íntimas".

Acto seguido -según la denuncia de Melissa Brikman-, Cherutti cerró con llave y le dijo: "Tenés que acostarte conmigo porque sino te volvés solita caminando. Dale, vení. Vos sabés quién soy yo. ¿Me vas a decir que no?".

Luego -continuó ella en su denuncia- la tomó del brazo, le tapó la boca y la tiró sobre la cama. "Dale, nenita. Quedate tranquila que va a estar todo bien". Después, la bailarina aseguró que comenzó a sacarle la ropa mientras ella "estaba en shock", que la obligó a realizarle sexo oral y la penetró.

Que ella, llorando, le pidió por favor que dejara de hacerlo y que respetara a su mujer, que estaba embarazada. Miguel Ángel Cherutti está casado y es padre de cuatro hijos (el menor tiene 15 años).

"Quedate tranquila que ahora vas a hacer el show y vas a volver a tu casa. Va a estar todo bien. No digas nada. Esto queda entre nosotros dos. Me imagino que la pasaste bien", le dijo Cherutti a la bailarina cuando finalizó el acto sexual, según consta en la denuncia.

La bailarina agregó que, después, ella se vistió, volvió a su habitación, se bañó y se acostó. Por la noche realizó el show y regresó a su hogar tres días más tarde. En aquel entonces, le contó lo sucedido a su hermana pero explicó que no se animó a realizar la denuncia en la Justicia "por miedo".

El pasado 22 de junio, la bailarina Melissa Brikman brindó una entrevista en el ciclo radial que conduce Ulises Jaitt, que fue, según dijo, el puntapié antes de hacer la denuncia judicial.

En aquella entrevista, la bailarina contó cómo fue el casting que le hizo Miguel Ángel Cherutti para llevarla al show de El Calafate. "Me dice 'para estar seguro de tu cuerpo tengo que verte en corpiño y que bailes un poco'. Después me llevó a una habitación y me dijo 'vení, chupámela…' y la sacó. Me hizo hacer el baile, me dijo que le encantaba cómo bailaba y que estaba contratada", relató Melissa Brikman.

"Tenía 18 años, pero no eran los 18 de ahora, era otra época. Yo estaba de novia, le dije que no iba a acceder, que no tenía obligación de hacer nada. Pero tuve que tener relaciones con él. Accedí por miedo. No me podía volver, no tenía plata, era la plata que él me tenía que pagar para poder volverme. Desgraciadamente fue así. Me hubiese gustado tener la cabeza que tengo hoy para manejarme de otra manera. Fue una violación, yo no quería, ¿qué me importaba que era Miguel Ángel Cherutti?", dijo la bailarina en diálogo con Ulises Jaitt sobre el hecho.

En 2006, la vedette uruguaya Claudia Fernández había denunciado públicamente por acoso sexual a Miguel Ángel Cherutti después de haber compartido elenco en la revista Inolvidable, otra historia de humor.

Luego, Miguel Ángel Cherutti rompió el silencio luego de que se hiciera pública la denuncia por abuso sexual que inició en su contra la bailarina Melissa Brikman por un hecho ocurrido en el 2003, cuando el humorista la contrató para un show en El Calafate.

"No tengo mucho para decir, ya hablé con el abogado y se van a iniciar las acciones correspondientes en lo legal, esto hay que aclararlo en la Justicia. Es como una pesadilla, es rarísimo y la verdad es que lo único que puedo decir es que tengo que estar tranquilo porque es una mentira total", dijo Cherutti a Teleshow.

Luego insistió con que espera que el tema siga en Tribunales: "Hay que actuar dentro de lo legal como corresponde, para ir hasta las últimas consecuencias porque no se puede ensuciar así livianamente a una persona, y más cuando tenés una familia, una trayectoria, y se está hablando de una mentira total".

El actor dijo que no es una persona violenta y agregó: "Nunca ejercí violencia en mi trabajo, ni en lo personal, ni forcé a nadie a nada. Pero bueno, ya con el abogado estuvimos reunidos y esto no se puede esconder, hay que aclararlo".

