Protagonista de "Nosotros nunca moriremos", producción que tuvo una notable repercusión en la 68va edición del Festival de Cine de San Sebastián que finalizó el 26 de septiembre pasado; Romina Escobar no puede creer haber vivido lo que vivió representando a la Argentina. Como estrella absoluta del tercer film del entrerriano Eduardo Crespo, su presencia acaparó la atención por ser la primera actriz transexual en interpretar a una mujer cisgénero -el término hace referencia a aquellos individuos cuya identidad de género coincide con su fenotipo sexual.



En charla con DIARIO DE CUYO, la "señora de las 4 décadas", como se describe con humor la actriz que también fue parte de la tira Pequeña Victoria, habló de su difícil adolescencia, el complejo vínculo con su padre y la positiva experiencia y los elogios que recibió en el importante encuentro cinematográfico español.

Nosotros nunca morimos. Film de Eduardo Crespo donde personifica a una madre.



- ¿Qué satisfacciones te dio San Sebastián?



- ¡Fue maravilloso! Mucha gente me sorprendió cuando me dijo: "Vos sabés que sos candidata ¿no?". Ahí, me empezó a caer la ficha. No ganamos, pero la repercusión fue increíble. Fue un logro que estuviera en competencia oficial. Es una experiencia que no voy a olvidar en la vida.



- ¿Qué creés que captó la atención del público?



- Es una historia humana, sobre una madre que junto a su hijo menor emprende un viaje al pueblo donde falleció su otro hijo. La gente no me conocía y, a partir de ahí, empezaron a interiorizarse en mí. Como persona trans que soy, me encanta que la gente se quede con el personaje, con esa madre a la que interpreto. Tiemblo y me emociona, no por egocentrismo, sino porque veo los cambios en los paradigmas.



- ¿Es un sueño hecho realidad?



- ¡Sí! Estuve a metros de Viggo Mortenssen, saludé a Matt Dillon... No se podían sacar fotos pero me mandé una argentineada, aproveché y les pedí permiso. Una cosa era que lo contará y otra que lo vieran (risas). Y una actriz española, me felicitó. ¡Cuando me vi a su lado en la Revista Elle no lo podía creer! ¡Es una de las artistas de la Casa de Papel! Después de años de golpear puertas, estoy viviendo un sueño. Cuando empecé a estudiar teatro, habiendo transicionado, pensaba: ¿Quién va a querer a una chica como yo? Eran otros tiempos, otra sociedad, cuando por nada te llevaban presa, y yo me juzgaba, cuestionaba si estaba bien o mal lo que hacía.



- ¿Pensás que tus prejuicios eran parte de los prejuicios de la misma sociedad?



- Tal cual. Pero mis sentimientos eran más fuertes. Cuando estudiaba actuación y me daban papeles masculinos, llegaba a casa y agarraba los textos femeninos para hacerlos frente al espejo, todo a escondidas. Ahora, eso cambió. Veo chicos y chicas trans que tienen el acompañamiento de sus padres.

Espaldarazo en TV. Pequeña Victoria, tira en la que participó con Mariana Genesio Peña y Facundo Arana.

- ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia?



- A los 18 años, me fui de mi casa porque decidí ser quien soy. Cuando mis viejos se separaron yo tenía 5, mi viejo fue el que me crió con mi abuela y mis tías, él era un hombre de campo, tosco, que no entendía lo que me pasaba. Psicólogos, médicos, de todo pasó por mi vida. Era otro contexto, me crió como pudo. Él, a veces, se echaba la culpa y se preguntaba "¿Por qué sos así? ¿Qué hice mal?". Me acuerdo que yo lo insultaba. Pero, hoy, entiendo que no tenía por qué entenderme, porque a él no lo educaron para eso.



- ¿Seguiste en contacto con él?



- Sí, hasta que falleció hace 2 años. Cuando fui a verlo, allá nos abrazamos, nos dijimos que nos queríamos y no hizo falta decir nada. Yo siento que él me está guiando. Después que murió, viajé a Berlín para mostrar Breve historia del planeta verde en la Berlinale y sacamos 2 premios. Por eso, quiero creer que mi viejo está ahí arriba, mirándome y mandándome buena onda para resarcir el daño.



- Tu historia es la que siguen atravesando muchos jóvenes en la actualidad...



- Muchos chicos y chicas me envían mensajes, yo les digo que lo primero que se tiene que hacer es hablar con la familia. En mi época, no había una organización que nos nucleara, estaba la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, pero no había un libro de cómo ser la travesti argentina. Ahora, sí hay un montón de información y podés recoger datos de Internet.



- Tu mensaje es perseverar ...



- Claro que sí. Mi pasión siempre fue actuar y trabajé para eso. Cuando pasó lo de Pequeña Victoria le recé a mi papá y opté por aceptar eso, en lugar de un proyecto de HBO donde iba a ser la dueña de un cabaret.

Breve historia del planeta verde. Premio Teddy del público y de la crítica en el Festival de Berlín

2019, encarna a una chica trans.



- Respecto a eso, vos dijiste que este rol en Nosotros... te movilizó porque dejaste de hacer de prostituta y peluquera...



- Generalmente me llamaban para eso y yo aceptaba por necesidad. Prefería agarrar yo ese papel, antes que ver un actor con peluca y taco. Tenemos que aprovechar los lugares que nos dan en estos momentos. Y no es peyorativamente, es lo que nos tocó hasta ahora. Creo que esto va a ir avanzando. Hay que acordarse que el estereotipo del personaje gay era un chico vestido de rojo, pañuelo al cuello y mano quebrada; y creo que tuvimos que pasar por la zona de prostitutas y peluqueras, para que conseguir el espacio para contar un montón de historias más. Todo va mutando. Así, el director Eduardo Crespo me llamó para hacer a una mujer cisgénero en Nosotros...



- ¿Qué representó para vos este desafío?



- Siempre admiré a la mujer, cuando niño quise tener mi cumpleaños de 15 o un chico que me pasara a buscar en moto por la escuela, muy de soñadora, y este es un homenaje a las mujeres que pasaron por mi vida, a la fortaleza que demostraron para enfrentar sus problemas.



- ¿Cuáles son tus anhelos?

- Pedro Almodóvar fue mi descubrir el cine y sus personajes me llevaron en la adolescencia a querer ser una chica Almodóvar. Ahora, después que retuiteara una nota mía, quiero ser convocada por Álex de la Iglesia. Crucemos los dedos y tiremos buena onda al universo.