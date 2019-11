De gira por España para promocionar el filme La odisea de los giles, el “Chino” y Ricardo Darín fueron duramente repudiados después de reírse y aplaudir un chiste que hablaba sobre la violación de una mujer. Todo tuvo lugar en el reconocido programa nocturno El hormiguero 3.0 de Antena 3. La indignación de las españolas.

En un momento de la entrevista que los tenía a padre e hijo como protagonistas, el conductor Pablo Motos anunció que se sumaría de modo telefónico el chef español Karlos Arguiñano, cuya fama también llega a la Argentina. En el cruce, el cocinero hizo un chiste sobre mujeres violadas que descolocó a gran parte de la audiencia, pero que fue tristemente celebrado por el conductor y los invitados.

“Hay dos chicas argentinas y una le dice a la otra: ‘Graciela, ayer me violó un gallego’. ¿Y cómo sabés vos que era un gallego? Le tuve que ayudar”. Todos los presentes en el piso se rieron y aplaudieron la “broma” con la que se naturalizó una vez más la violencia machista.

La indignación se volcó a las redes, en especial teniendo en cuenta que el programa salió al aire el lunes 25, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer en todo el mundo.

“El patriarcado no se acabará tan fácilmente mientras un gilipollas haga chistes de violaciones y otros tres gilipollas le rían la gracia en un programa de televisión”, disparó una usuaria de Twitter. “Cuenta un ‘chiste’ sobre una violación y una mesa en la que Pablo Motos, Ricardo Darín y su hijo Chino Darín sólo saben reírse ante tal gesto de mal gusto. Ninguno es capaz de alzar la voz y pedirle que se calle. Repugnante”, sumó otra.

Mientras que los argentinos se llamaron a silencio, el chef decidió redoblar la apuesta con un posteo en Twitter en el que pidió disculpas, a medias. “Conté un chiste que no tenía que contar. Quiero pedir perdón a todo el mundo. Estoy pasando un mal día. Me colé, fueron 15 segundos que me han destrozado. Pero bueno, la vida continúa y tengo que seguir. Perdón de verdad”.

Fuente: Big Bang News