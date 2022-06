En pocas horas aterrizará el evento que congregará a los fieles seguidores de la "cultura ramona" por estas latitudes. Se trata de una "misa" que celebrará el sentimiento por Los Ramones en Argentina. Con el título de "Experiencia Ramones", se desarrollará por primera vez en la provincia, un recital tributo de la mano de The Mormones, una banda (una de las más selectas del país) que da un homenaje completo desde lo musical, lo escénico y hasta lo estético al cuarteto neoyorquino que marcó un hito en la historia del punk rock de occidente. Antes del concierto, se proyectará el documental "Ramones: pasión argentina", del realizador Juan Pablo Duarte, que contará con material inédito de los músicos originales, su historia y el paso de la banda por el país. La invitación es para este viernes en Sala del Sol de Luna Morena (Ver DATO) y para anticiparse al encuentro, DIARIO DE CUYO pudo comunicarse con Martín José Mormón, el cantante del grupo oriundo de Monte Chingolo, al sur del Conurbano Bonaerense. El vocalista fue explicando algunas claves para desentrañar este "fervor" argento por los Ramones. Ante la primera pregunta sobre la razón de hacer un tributo a Ramones, lo que respondió Martín fue: "por amor, devoción y diversión. Es Amor y devoción por la banda que cambió nuestras vidas. Para nosotros Los Ramones son nuestros Beatles. Teníamos unos 15 años cuando los fuimos a ver a Obras Sanitarias y al terminar el concierto decidimos que queríamos armar una banda y por que también, ellos son divertidos. Disfrutamos tocando sus canciones, el humor en sus letras y la música que remite al primer rock & roll", afirmó el músico. Y agregó con ironía "¿y por qué no hacerlo? Si la originalidad está sobrevalorada".



El grupo está completado por Juan en primer guitarra, Tomás en batería y "El Titi" en bajo. Si bien existen otras agrupaciones que realizan tributos y que adoptan nombres similares a los originales, lo de "Mormones" hay una historia peculiar que le dio origen. En realidad, los cuatro se conocieron en el coro de una Iglesia Mormona. Cuando terminaban de ensayar las canciones para la misa habitual del domingo, se quedaban después a tocar por varias horas y precisamente los temas de Ramones. De a poco, el repertorio fue creciendo y la performance madurando. Hasta que un día decidieron meterse de lleno a realizar los recitales tributo. Así fue como se originó lo que ellos se autodenominan como "los devotos de la Iglesia de los Santos Ramones, porque predican la palabra ramonera a las nuevas generaciones", allí reside el propósito de su propuesta artística.



En cuanto a la representación y caracterización, José indicó que tratan de ser lo más fiel posible a la impronta que supieron transmitir Los Ramones durante la década del "70, que consideran como la etapa más pura y que más admiran de su carrera musical desde su primer álbum Ramones (1976) pasando por Leave Home (1977), hasta Rocket to Russia (1977) y Road to Ruin (1978). Sin embargo, no dejan nada afuera del show, por lo que en esta oportunidad, tendrán cerca de una hora con los más conocidos hits del grupo estadounidense.



"Después de los "80 y parte los "90 su sonido fue ampliándose, sumaron muchos hits, pero del punk, fueron aggiornándose hacia el trashmetal y el hardcore. Ellos no querían quedarse atrás. Y aunque no eran tan antisistemas, porque cuando salían de un recital a cenar, lo hacían en un MacDonald"s, siempre quisieron estar en la industria, porque su punk no era como el que había explotado en Inglaterra. Pero por esas cosas del destino no tuvieron la misma suerte que los Stones o Los Beatles", expresó José. Pese a ello, "entraron igual al salón de la fama, la industria los reconoció un poco tarde, pero en la música popular, crearon todo un estilo que fue copiado por numerosas bandas de los "90 y posteriores".



Aunque como grupo empezó en 2021, se propusieron como desafío rodar por todo el país buscando a los "ramoneros" esparcidos por todos los rincones posibles. "Aspiramos a que la gente venga a vernos y sobre todo, los más jóvenes que descubran este fuego que nosotros sentimos a nuestros 15 cuando escuchamos a Los Ramones por primera vez. De alguna manera queremos transmitir esa energía, porque algo seguro que hizo Ramones, es calar muy hondo en la cultura rockera argentina. Hay miles de ramoneras y ramoneros por todas las ciudades. Y dejó a decenas de bandas con profundas influencias, desde Attaque 77 a Violadores y muchos más que son, como nosotros, herederos de esa magia. Por eso, queremos predicar la palabra santa ramonera a las nuevas generaciones. Para nosotros, el rock ramonero es una religión", sentenció el cantante.



Sin dudas, a las pruebas se puede remitir, cuando la marca de Los Ramones, se encuentran en paredes de los barrios, en camisetas, tatuajes y banderas de las hinchadas de clubes de fútbol argentinos. Porque con todo, la música ramonera fue sembrando la cultura del rock del barrio y del aguante. Es una marca que solo los fans argentinos pueden explicar.

Sobre "La pasión"



El documental de Juan Pablo Duarte que se estrenará en la provincia, se desarrolló durante cuatro años con material de archivo, entrevistas a los músicos originales de Los Ramones Marky, CJ y Richie Ramone, Monte Melnick, quien fue el histórico tour manager de la banda y Donna Gaines, periodista y amiga de la banda. También cuenta con los testimonios de Norberto Ruso Verea, Mosca de 2 Minutos, Pil Trafa (fallecido hace poco tiempo) y Stuka de Violadores, Ciro Pertusi de Attaque 77 y Jauría y muchos más. Según explicó su realizador, lo que plantea es buscar la respuesta de por qué genera tanta afición en el país, aun después de haber pasado muchos años de la separación de los Ramones en 1996. "Hay un fanatismo inexplicable, porque Argentina es el país que más veces visitó la banda y a la que más público ganó por sus recitales. Por eso quise contar este relato y no ocurre en cualquier parte del mundo, solo ocurre aquí", dijo el director.





DATO

Experiencia Ramones. Viernes 3 de junio, a las 22 hs, en el Sala del Sol (Av. Guillermo Rawson Sur 1302). Las entradas, limitadas, se encuentran a la venta por sistema www.entradaweb.com.ar