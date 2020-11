Dolli Irigoyen llegó como jurado suplente de Germán Martitegui en " MasterChef Celebrity" luego de que el chef diera positivo en coronavirus. A pesar de su abrupto ingreso al certamen de cocina, la cocinera logró adaptarse sin problemas al formato del ciclo y así cautivar a todo su público con sus exigentes devoluciones.

Tras su participación en las galas, Dolli demostró que no le tiembla el pulso a la hora de evaluar las preparaciones de las figuras de la farándula argentina que compiten por coronarse con el título de campeón o campeona en el reality de cocina.

"Venía viendo el programa. Sabía de lo que se trataba. Hablé con Germán y me dijo que no me dejara seducir. Llegué estricta, que mucho no me cuesta", reveló en "Por si las moscas" sobre su primer acercamiento al programa conducido por Santiago del Moro.

En esa misma línea, aseguró que desde la producción le pidieron que "pusiera orden" aunque no le costó ya que en su trabajo suele ser muy rigurosa. Sin embargo, reconoció: "Cuando me veo tan seria, tan enojada, me quiero morir pero digo: 'Ya está'".

Además, sobre la dinámica de la competencia, opinó: "Hay muchos participantes que se van a tener que ir. Tarde o temprano todo se va a terminar". Mientras que en cuanto a las destrezas de las figuras analizó que "todos están experimentando algo nuevo sin ser grandes cocineros y son muy graciosos".

"Todos se van con un aprendizaje increíble. Sería buenísimo que hubiera participantes que cocinen un poco más para mostrar algo más de cocina", consideró a modo de crítica. De cara a los finalistas del certamen proyectó: "Hay muchos con pasta de ganador y me imagino que el voto del público va a seguir".

Y continuó: "Vemos personajes que cocinan rico. Es una muy linda experiencia. Fue muy lindo participar. Me divertí mucho".

Por último, Irigoyen describió a cada uno de los participantes y sorprendió al comentar a quién considera como su preferido. "Escucha y sigue los consejos. Le tirás cualquiera y la agarra. Siempre digo que es mi pollo. Me parece que le pone una pasión... Al principio nada, pero ahora se quiere quedar. Entonces, si bien consulta o de arriba le tiran una idea, sigue la receta cuando se la dan. Un ejemplo es la torre de profiteroles. El Turco es muy gracioso, no sé cuánto tiempo se va a quedar", declaró sobre El Turco García, uno de los concursantes que más creció en las últimas ediciones y que se ganó el cariño del público.

Fuente: Diario Show