Anna Chiara del Boca, hija de Andrea del Boca, volvió a disparar contra su padre, Ricardo Biasotti. Pero esta vez fue mucho más dura. “¿No te acordás de cuando dormías desnudo al lado mío?”, le preguntó.

Y profundizó: “Sí, cuando dormías desnudo con tu novia en la misma habitación que yo... Porque vi todo, porque ni taparte sabías, ni para eso servís”.

Muy enojada, Anna Chiara se refirió a su padre en un video que le envió a Jorge Rial, y que el conductor difundió en su programa, Intrusos.

“Hablo porque es mi derecho”, siguió la joven. “Y porque se mintió mucho como siempre, con cosas delicadas. Aunque no me sorprende. El miércoles 30 de enero salió la revista Caras y fui muy tibia. Ahora estoy en mi casa, tranquila, sola. No en los programas de TV, ni haciendo notas, ni ensayando para el Bailando... Estoy acá, estudiando. Decís que busco marketing, que quiero prensa... Pero eso dice mucho de lo cobarde que sos”.

A cada paso más encendida, entre lágrimas, Anna Chiara le siguió apuntando a su padre: “Un juez penal, a pedido mío, prohibió que me vieras... ¿No te acordás de cuando me sacabas el celular porque era la única manera que yo tenía de comunicarme con mamá. Nunca te privaste de llamarla 'puta'”.

“¿Y cuando me dejaste encerrada en el auto porque sabías muy bien que no tenía la fuerza suficiente para sacarme el cinturón de seguridad?”.

“¿Y cuando nos empujaste frente al vidrio de la puerta de casa? ¿En serio no te acordás? Yo sí, y vos también, por eso no das la cara, porque no tenés. Mandás a voceras que debés financiar para que salgan a defenderte. No hay otra explicación para defender a alguien tan poco humano como vos... Seguro que no sabías que yo veía las bolsas llenas de guita en la mesa de tu departamento”.

También, de paso, Anna Chiara criticó a Amalia Granata, que días atrás había salido a defender a Biasotti, con quien tuvo un romance durante dos años.

“Decile a tu amiga Amalia que no hable más de lo que no sabe. Que invierta su tiempo en educarse sobre los derechos de la mujer”.

Para cerrar, y otra vez dedicado a su padre, la hija de la actriz señaló: “No te odio, es una pérdida de mi tiempo odiarte. Lo único que siento por vos es vergüenza. Porque vos, perverso y siniestro como muchos otros, das vergüenza... A mí nadie me lava el cerebro. Hoy es mi testimonio. Y mañana será el de otra. La fila no termina acá. No nos subestimes más, porque no nos callamos más”.

Sin dudas, la chica subió la apuesta después de la entrevista que le había dado a Caras. Aquella charla se tituló así: "Renací del rechazo, el abuso y el dolor".

Y, entre otras cuestiones, decía: "Recuerdo que una vez le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una cena familiar él me miraba con asco… Yo no entendía por qué. Entonces él me miró y me dijo: 'Tenés olor a culo, no te quiero al lado mío Llegué a casa destrozada. A los nueve años ya no quise verlo más".