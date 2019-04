Antonio Gasalla y la actriz Verónica Llinás tuvieron un durísimo enfrentamiento al aire en "El Espectador", el ciclo que conduce Ángel De Brito en CNN Radio Argentina.

Él estaba invitado y ella, con quien el actor tenía una muy buena relación, salió al aire por vía telefónica. Al principio, todo fue un intercambio de halagos pero, a poco andar, estalló la pelea.

"Siempre lo dije: Para mí, fue una inspiración y una oportunidad, un aprender muchísimo", dijo Llinás, quien tuvo la oportunidad, años atrás, de trabajar con Gasalla.

Pero lejos de que eso facilitara el diálogo, se coló el tema de la legalización del aborto, una cuestión por la que Llinás milita con vehemencia. Entonces, Antonio Gasalla, sinceridad, brutal, le manifestó todo lo que piensa al respecto.

"Yo te quiero decir que te saques el trapito verde. Vos sos una mujer igual, no lo necesitás…", le dijo Gasalla a Llinás.

La actriz se sintió incómoda y trató de remarla: "No te voy a dar bola, pero te quiero igual", le respondió a Gasalla. Pero Antonio siguió, sin anestesia: "No me des bola, tampoco te digo eso, pero vos has tenido un marido maravilloso, viajaste por el mundo. No sé dónde tenés la mujer golpeada vos", le reclamó.

En ese punto, Llinás aclaró que el pañuelo verde es el símbolo del pedido del aborto legal, seguro y gratuito y el de la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, Gasalla no se quedó callado: "No me vas a negar que el día que se juntaron como 80 eran todas mujeres súper realizadas desde que tenían 20 años", le señaló Antonio.

"Sí, pero yo creo que eso no tiene nada que ver", trató de intervenir Llinás, pero Antonio la cortó rápido. "No voy a discutir -le advirtió. Ya te lo dije. Chau. Como sé que me vas a decir lo mismo que me decís hace 20 años...".

Verónica Llinás optó por tratar de sentar su postura: "Para no confundir: el trapo verde es por la legalización del aborto, que no tiene nada que ver con la realización o no realización de las personas", expresó.

Después, Pía Shaw hizo lo posible para cambiar de tema, pero finalmente, Llinás volvió a la cuestión del tenso momento que se había generado al aire entre ella y Gasalla. "Él hace años que me dice cosas así. Yo me río, lo quiero, le doy bola, no le doy bola. Y vivimos queriéndonos a pesar de todo", afirmó.