Una historia de amor, intrigas, espionaje y suspenso, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Así se presenta Aliados, la nueva propuesta del consagrado director Robert Zemeckis (El desafío, Forrest Gump, Volver al futuro) para Paramount Pictures, que hoy llega a San Juan en estreno nacional, y que pone en pantalla a una pareja atractiva desde lo visual: el ídolo de Hollywood Brad Pitt como un agente de inteligencia del bando aliado; y la encantadora y talentosa actriz y cantante francesa Marion Cotillard, quien encarna a una supuesta agente de la Resistencia francesa.



Todo transcurre en 1942. Max Vatan (Pitt), destinado en Marruecos, debe realizar una peligrosa misión secreta en el norte de África, que tiene que ver con matar a un oficial nazi.



Mientras cumple con su cometido, conoce en Casablanca a Marianne Beausejour (Cotillard), quien trabaja para la Resistencia. Aunque marcados el uno por el otro, ambos terminan separándose, Sin embargo, el tiempo vuelve a juntarlos en Londres, y ya entonces no pueden escapar al destino: el amor florece entre ellos y no como una aventura nada más, sino al punto de casarse y formar una familia, con hijo incluido.



Todo parece ir bien entre ellos, hasta que las presiones propias de la Guerra comienzan a poner a prueba su relación. ¿Por qué? Max se entera que quien duerme a su lado y con quien armó su vida, no es una simple "guerrillera' de la resistencia.

Se dijo que las fogosas escenas entre Pit (52) y Cotillard (40) fueron el detonante en la separación de Brad y Angelina Jolie. "La química entre ellos era eléctrica" comentó el productor Graham King

Sus superiores le comunican que Marianne podría ser en realidad una agente encubierta al servicio de los alemanes. Impactado, el oficial se encuentra entre la espada y la pared: cumplir la orden de sus superiores de terminar con la vida de su amada; o ser él quien termine muerto por no obedecer lo mandado.



En medio de la encrucijada, emprende una misión más peligrosa aun para descubrir la verdadera identidad de su esposa.

El film -de neto corte "vintage" y muy alabado en cuanto a vestuario- ha recibido dispares comentarios de la crítica.



"Un intenso thriller de espionaje romántico de la vieja escuela (...) está hecha con un clasicismo modernizado ejecutado con el talento suficiente como para atraer al público. (...) tensa y absorbente", dijo Variety. "Guerra mundial ZZZZZ. (...) un monótono thriller de espías. (...) no hay química entre sus protagonistas Cotillard y Brad Pitt", opuso The Hollywood Reporter.



Sin embargo, más allá de lo jugosa o no que pueda parecerle a cada uno la película, también es cierto que encierra otra intriga, no menos cinematográfica:



¿Pasó algo, más allá de lo profesional, entre los protagonistas? Esa fue la pregunta de la prensa rosa, luego que las largas horas de filmación y la química entre las estrellas desatara los celos de Angelina Jolie, quien -en plena promoción del film- plantaba su separación del famoso actor.