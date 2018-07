Después de las declaraciones de Fabián Poroto Cubero, Nicole Neumann no pasó por alto esta circunstancia y, aunque sutil, le dedicó un irónico mensaje a su ex.

"Lo importante de una familia no es que vivan juntos sino estar unidos", fue la frase que la modelo compartió en su cuenta de Instagram. "Eso creo. Una lástima", agregó ella a esa imagen. Y luego, se despachó mediante Twitter con una serie de declaraciones.

"'Evolucionado' es quien puede y sabe poner el bien estar de sus hijos/as por delante de cualquier cosa…. quien no desea el mal y defiende la familia antes que nada!". "'Evolucionado' es quien dice las cosas como son y las mantiene en familia, quien sabe poner límites a terceros cuando las cosas se manejan mal por respeto a los hijos primero", fueron los primeros dos tuits de Nicole.

Y continuó: "'Egoísta' es alguien que no puede disfrutar que le vaya bien al otro!!!! o tolerar…..YO quiero lo mejor para mis hijas y el padre de ellas quien fue mi compañero 11 años, SIEMPRE".

Más adelante siguió con su bronca. "'Evolucionado' quien puede mantener un diálogo adulto y lógico como familia que van a ser x siempre, como padres , y por respeto a sus hijos priorizando el bienestar de los niños #Eso #vinculo #padres #prioridades #hijos".

"La gente se arma unas fantasías y delirios mentales para 'acomodar' su realidad e inventar una 'felicidad' aparente que no me deja de sorprender!!!! #PerderelNorte".

"Jamás nadie cercano a mi va hablar mal y menos públicamente dle padre de mis hijas y quien fue mi compañero 11 años , saben que deberán pasar x mi cadáver #Evolucion #respeto #hijos #familia #limites".

"No me inventen estados emocionales que no estoy transitando… por el contrario, hace 3 meses que tránsito una paz y armonía como hace años no sentía!!! #paz #relacionsana #risas #mimos #equilibrio #apoyo #charlas".

Estas picantes frases surgieron después de las duras declaraciones de Fabián Cubero en las que se refiere a la actual relación que mantiene con la madre de sus hijas.

"Todo esto empezó cuando Nicole no aceptó la relación que tiene mi novia con mis hijas. Me vengo bancando muchas cosas desde que hablamos para separarnos. Ella no acepta que esté bien con mi novia, ni que mis hijas quieran a mi novia", lanzó el futbolista en el ciclo Agarrate Catalina.

"Yo lo acepté cuando me tocó vivir las situaciones con Facundo Moyano, ella tendría que tratar de evolucionar. Ojalá baje un poco los humos, porque hasta hoy no la estamos pasando bien", agregó Cubero y remarcó: "Es un tema de egoísmo, porque bastante antes que Mica conociese a las nenas, Nicole viajó a Punta del Este con Moyano y las nenas. Se sacaron fotos a upa de Moyano y nunca dije nada".