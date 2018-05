Beatríz Salomón

Un un sorpresivo fallo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, sala B, revirtió la condena a América TV, los periodistas Daniel Tognettiy Miriam Lewin y los conductores Jorge Rial y Luis Ventura al pago de una millonaria indemnización a favor de la actriz sanjuanina Beatriz Salomón , en una causa iniciada por daños y perjuicios.

En cambio, cargó toda la responsabilidad en la productora Eyeworks Argentina S.A. (ex Cuatro Cabezas), ya que entiende que cometió el delito de intromisión en su vida privada.

"Esto representa un golpe muy fuerte para Beatriz", le explicó a LA NACION la abogada de la exvedette, Ana Rosenfeld.

"Nos duele porque es una lucha que llevamos adelante desde hace 14 años para que se reconozca no sólo el daño moral que se le ocasionó, sino también la pérdida de chance profesional a la que se vio expuesta", agregó la profesional.

El conflicto se originó en 2004, cuando la actriz y el cirujano plástico Alberto Ferriols -quien, por entonces, era marido de Salomón- fueron invitados a Intrusos en la Nochepara ver un informe realizado por PuntoDoc. En el mismo, a través de una cámara oculta, mostraba al médico intercambiando sus servicios a cambio de favores sexuales. El programa de investigaciones periodísticas era emitido por América TV, con Tognetti y Lewin como conductores y la producción de Cuatro Cabezas. Salomón, entonces, acusó a todos los involucrados de causarle daño moral y perjudicar su carrera.

La Justicia le dio la razón en enero del año pasado, condenándolos a pagarle 14.593.551 de pesos más los intereses; de ese modo, la suma ascendía a alrededor de 30 millones de pesos.

Este fallo en segunda instancia desestimó que Salomón haya sufrido "pérdida de chance profesional" y, de ese modo, liberó de culpa a América TV, Tognetti, Lewin, Rial y Ventura. También bajó considerablemente la indemnización que Eyeworks deberá pagarle a la actriz.

"La productora deberá desembolsar unos 3 millones de pesos, pero también pagará las costas de todas las partes", indicó Rosenfeld.

"Si Cuatro Cabezas S.A. (hoy Eyeworks Argentina S.A.) deberá responder por los daños que resulten debidamente probados, no sucederá lo mismo con los conductores Miriam Lewin y Daniel Carlos Tognetti. Es que, como ya lo he señalado, no se aportó una sola prueba en punto a que aquellos hubiesen acordado con los restantes demandados crear un show mediático como se dijo al demandar. Tampoco, por cierto, se explicitaron con claridad en la demanda cuáles eran los ilícitos que se les atribuían, más allá de que pudiese surgir de la prueba que Lewin podría haber sido la autora del informe cuestionado", reza el escrito.