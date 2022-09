Laura Ubfal fue quien destapó el escándalo que sucedió en el marco de la obra El Divorcio, que se preparaba para ser el primer estreno de la temporada de verano en Mar del Plata. El elenco estaba conformado por Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Leticia Brédice.

“Fue decisión del director, Nelson Valente, y de la producción: le pidieron a Leticia que deje el elenco”, reveló la periodista en Intrusos (América). Según informó, la actriz fue protagonista de una situación incómoda: se habría “calentado” y mostrado una parte de su cuerpo.

“Leticia se presentaba a los ensayos y no estaba en su eje. Fue bochornoso”, profundizó. Al mismo tiempo, se confirmó que su reemplazo será Carla Conte. “Ya estaban las fotos para la marquesina. Ahora tienen que cambiar todo”, señaló.

La palabra de Leticia Brédice tras abandonar El Divorcio: “Evidentemente, herí el ego del director”

“Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron”, dijo Leticia Brédice apenas salió al aire de ese mismo programa, a través de una comunicación telefónica. “Si entras en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice: ‘Leticia no quiero que vengas’, yo no tengo que seguir”, sentenció desde su campana.

La actriz confirmó que intentó comunicarse con el director para tratar de entender la situación y saber si había hecho algo específico que le haya molestado.

“Yo lo único que le dije al director fue que, para mí, el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más. Propuse un chiste, que cuando el personaje de Natalie no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director”, aseguró, fiel a su estilo.

“Hay que tratar de hacer más alquimia entre los actores, tratar de ser más empáticos todo el tiempo”, indicó.

La palabra de Luciano Castro: “Hay situaciones que superan todo”

Luciano Castro fue concreto en sus palabras y explicó que esto es “más común de lo que parece”. “Muchas veces no pueden trabajar juntos actores y directores por no compartir estilos o formas de trabajo. En este caso, todo se resolvió bien y eso es lo más importante”, dijo en diálogo con Primicias Ya.

“Lo que pasa es que no lo esperábamos. Para nosotros es volver a empezar, pero es algo que tiene que ver con el trabajo nuestro, no es que decís: ‘uy, que horror, se cayó el mundo’”, explicó.

En esta misma línea, profundizó: “No queríamos cambiar nada, estábamos embaladísimos, pero hay situaciones que superan todo y tenemos que seguir adelante”.

La palabra de Nelson Valente, el director de El Divorcio

También habló Nelson Valente, el director de El Divorcio. Si bien fue escueto, se comunicó con Juan Etchegoyen en Mitre Live y declaró: “En el teatro, como en otras disciplinas para encarar el trabajo, a veces uno se encuentra con los actores, y a veces no. Te mando un abrazo y gracias por el interés”.

El conductor reflexionó “o sea que nunca se encontró Nelson con Leticia, me da esa sensación, de que no congeniaron, no hubo química y por eso se generó este lío”.