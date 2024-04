"Atender las necesidades de los trabajadores de la cultura". Con esa frase, Eduardo Varela Oro, el director de Cultura de la provincia -dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte- sintetizó el espíritu de la gestión en el área a su cargo. Fue en diálogo con DIARIO DE CUYO, donde el funcionario brindó un panorama general a través de distintos puntos de interés.

Varela Oro es músico, productor, publicista y guionista, entre otras actividades profesionales que desarrolló en el ámbito privado, en institutos, academias y elencos vocacionales. También participó en la producción musical de la Fiesta Nacional del Sol, de la Fiesta de Albardón y del Mundial de Hockey 2011, entre otros espectáculos. Ahora en la función pública, a cargo de un campo de acción amplio y heterogéneo, declaró que "todavía no tenemos un análisis pormenorizado de cada sector", aunque aclaró que "estamos atendiendo las necesidades puntuales que se nos presentan todos los días".

"Hay una urgencia en los sectores de la música, la danza y la actuación. Mantuvimos charlas con las asociaciones de cada actividad y queremos una gestión que esté apoyando a los artistas para que sean visibilizados", dijo. Además, comentó que darán un lugar de prioridad a todos los espacios oficiales. "Hay que fortalecerlos, abrir sus puertas para todos los sectores, sin discriminar a uno o a otro. La idea principal es transversalizar todas las unidades culturales. Hay que abrir el juego, porque hay muchas cosas que se hicieron bien y deben continuar y mejorarse. Estos espacios deben tender puentes y no ser módulos cerrados, para que se apoyen mutuamente y que el movimiento cultural no se frene", manifestó.

Convencido de que "la cultura es el entretejido que nos sostiene, como expresión nos mantiene unidos, nos da origen y un sentido, nos comunica y nos proyecta hacia un modo de ser" - tal como expresó- Varela explicitó cuál debe ser, según él, el rol del Estado en este campo. "Creo que el Estado debe ser facilitador para que la cultura se desarrolle. Debe apoyar silenciosamente", opinó. Y finalmente aseguró que "haremos lo posible para que el artista y todas las manifestaciones culturales de San Juan brillen".

> PUNTO POR PUNTO



Patrimonio cultural

"Estamos reforzando la divulgación y la preservación. Mantenemos una articulación con la directora de Patrimonio, Gladys González, y con varias asociaciones locales. Tuvimos el primer encuentro en el Consejo de Patrimonio con mucha participación de las instituciones contando sus inquietudes, algo que hace tiempo no sucedía".



Áreas de cultura municipales

"Tenemos una comunicación directa con todos los directores de Cultura de los municipios. Iniciamos una línea de contacto para establecer cómo nos ponemos a disposición de sus necesidades. Cada departamento nos está brindando información de la realidad de cada lugar para conformar una agenda cultural integral con ferias, recitales, concursos, muestras visuales. Nuestra actitud es colaborar en forma permanente".



Formación y fomento

"Ojalá podamos disponer y lanzar un programa de becas, pero todavía no lo tenemos definido. Sí estamos armando un proyecto de formación musical territorial con algunos departamentos, sobre todo capacitaciones en producción. Además, nos vinculamos con el Ministerio de Educación para desarrollar programas de lectura en escuelas, bibliotecas y museos. Tenemos otros proyectos en formación para danza. Y lo más importante, apuntamos fuertemente al mecenazgo. Estamos elaborando las bases para la convocatoria 2024, pronto se nombrará el consejo permanente que evaluará los proyectos que se presenten. Se actualizará el monto base para financiar proyectos y habrá flexibilidades para ajustar montos al tiempo de ejecución".



Articulación con organismos nacionales

"Tuvimos reuniones con gente de Inamu que fueron productivas y participamos en el Consejo Federal de Cultura hace pocos días, donde hubo un factor común: qué acciones tomar ante las medidas del gobierno nacional que impactan en la cultura. Hay mucha preocupación respecto a la continuidad del INCAA, del INT y del Inamu (NdeR: institutos nacionales de cine, teatro y música, respectivamente) y otros organismos. Hay disposición por trabajar para que la cultura se sostenga y haremos todo lo posible con las herramientas disponibles en ese sentido. La situación es alarmante, porque si por ejemplo desaparece la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), cómo se ayudará a las bibliotecas. Sería lamentable que ocurriese. Todos los responsables de cultura de las provincias estamos de acuerdo en qué podemos aportar para un resultado esperanzador. Para mí, estas instituciones son benéficas para la cultura. Por ahora, la gran decisión de todo esto recaerá en el Congreso".



Auditorio Juan Victoria

"Estamos supervisando el problema edilicio, puntualmente el cielo raso, y el sistema de aire acondicionado; obras de mejora y reparación que habían sido frenadas. Estamos evaluando con la directora de Infraestructura distintas opciones para ver qué materiales comprar de manera urgente. En cuanto a su programación, la apertura a recibir propuestas artísticas, privadas y sanjuaninas, como también a nivel nacional, sigue siendo permanente".

Teatro Sarmiento

"Tenemos la misma postura respecto a todas las unidades culturales, la apertura para todos los artistas. Tenemos que ver cómo actualizar el canon de alquiler, pero no dejaremos de facilitar el acceso a las producciones locales, como hicimos con la celebración del Día Internacional del Teatro; la convocatoria fue exitosa y sobrepasó las expectativas. Desde lo edilicio, estamos ocupados en mejorar el sistema de aire acondicionado y reponer la consola de luces que no funciona y se está alquilando de manera provisoria otro equipo. También debemos revisar todo el sistema eléctrico que debe repararse cuanto antes y en el reemplazo del alfombrado que está en mal estado".

Museo Agustín Gnecco

"Una de nuestras mayores preocupaciones es la preservación de su patrimonio y la continuidad de la institución. Tenemos dos problemas: Hay dos estudios técnicos que determinaron que el actual edificio (foto) es inhabitable, sin embargo, no tenemos todavía un espacio para reubicarlo; y a ese edificio hay que mantenerlo porque es patrimonio histórico. El traslado de los bienes patrimoniales es muy costoso y estamos todavía en un proceso archivístico y de inventariado exhaustivo que todavía no concluye. La gente encargada de esa tarea trabaja bajo la supervisión de Luciano Gutiérrez. Para que el museo en este contexto avance, necesitamos urgente resolver el nombramiento de una nueva dirección; estamos evaluando propuestas para ver qué persona puede tener un perfil adecuado para el cargo. No definimos aún si será por concurso público u otro método, pero ojalá se resuelva en el menor tiempo posible. Mientras tanto, estamos analizando organizar pequeñas muestras itinerantes con algunos contenidos del Museo. El Gnecco es una prioridad porque es la mayor reserva patrimonial histórica de San Juan".



Centro Cultural Conte Grand

"Estamos en una etapa de elaboración de nuevos proyectos para este año, con Aníbal Peña, su director. Nuestra actitud es sostener la actividad y la impronta del Conte Grand continuará siendo la misma".



Museo Franklin Rawson

"Estamos muy satisfechos con lo que se está haciendo en el museo. En unos días inaugurará la nueva programación con una exposición de grabado muy importante. La gestión de Emanuel Díaz Ruiz es intachable. El Museo seguirá teniendo la misma calidad de sus propuestas y su impronta. También contará con espectáculos musicales y de danza que acompañarán las acciones del espacio".