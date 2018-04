José Luis El Puma Rodríguez dio una conferencia de prensa este viernes, a cuatro meses de haber recibido un doble trasplante de plumón debido a una Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) contra la que venía luchando los últimos años.

El hecho tuvo lugar en el hospital Jackson de Miami, donde le salvaron la vida, y en el que anunció que realizará una gira, una serie sobre su vida y que volverá a cantar sobre los escenarios.

"Tú sabes que estás muriendo y cada vez es menos el tiempo, te conviertes en un niño de tres años. No te puedes bañar, no te puedes vestir, calzarte, estás realmente indefenso", relató el cantante de 75 años.

Acompañado por su esposa, Carolina, y al rededor del equipo médico que llevó a cabo la operación, el músico aseguró que "volvió a nacer". "Quiero dar las gracias a Dios porque permitió este milagro, dar las gracias porque utilizó este equipo médico formidable para que este milagro ocurriera, porque realmente estos trasplantes son milagrosos", destacó.

Luego agradeció el apoyo incondicional de su mujer y una particular mención al donante y su familia. "Permitió que yo tuviese estos pulmones, que tienen que adaptarse a mí y yo a ellos. A la familia, porque dio el permiso para que esto ocurriera, Dios los bendiga. Quiero dar las gracias a mi esposa. Sin Dios, y sin ella, hubiese sido imposible. Lo primero que te preguntan los médicos es si tienes una persona que pueda estar al lado tuyo todo el tiempo, porque sino no puedes hacerte esta operación. Ella se entregó en cuerpo y alma. Estuvo conmigo antes, en ese difícil trayecto, durante, después, y ahora todavía sigue estando conmigo.

Durante la conferencia, se mostró emocionado por estar ahí sentado y poder contar lo que vivió desde antes de la cirugía en la que le hicieron el doble trasplante de pulmón: "Si lloro es porque estoy demasiado sensible, he pasado mucho".

"¿Cómo explicarles la muerte si no se vive? Tú sabes que estás muriendo y cada vez es menos el tiempo. Te conviertes en un niño de tres años. No te puedes bañar, no te puedes vestir, calzarte, estás realmente indefenso", aseguró El Puma.

Por otro lado, le dedicó unas palabras a aquellos que están en lista de espera para la donación de órganos. "Yo sé que hay gente como yo que está desorientada porque yo estuve desorientado. Cuando no eres médico y te dicen que esto tiene solución es mentira, porque si la ciencia supiera que esto tienen solución transitan otros caminos pero no la hay", dijo el cantante.

"Entonces, te hacen perder el tiempo, si me están oyendo, por favor no pierdan el tiempo, es vital el tiempo en esto. Gente que está esperando órganos y no les llegan y tienen que morir", continuó.

Haciendo hincapié en cuánto sufrió en la previa al doble trasplante, José Luis aseguró que "uno puede estar sin tomar agua varios días, sin comer varios días, pero sin respirar ni un solo minuto"."Es angustiante. Hay días que te levantas con mucha fe, porque sí tengo la fe, y hay días que te levantas con un desaliento terrible como que ya te vas a ir y sientes que no has terminado", agregó.

"Dios nos da a cada uno una fortuna, no es el oro, no es la plata. ¿Saben qué es? El tiempo, es irrecuperable el tiempo y yo derroché esa fortuna. El tiempo y ahora, que me dan esta oportunidad porque es realmente pasar de muerte a vida, sentir que uno respira sin oxígeno, con el oxígeno natural, es algo tan extraordinario, es una bendición respirar", analizó el músico que anunció que en abril de 2019 realizará una gira.

En este marco, subrayó que tuvo "tres nacimientos": "Uno cuando me tuvo mi madre, otro a los 33 años cuando recibí a Cristo, y otro el 26 de diciembre del año 2017. En abril del año que viene estaremos en gira, todavía hay un trayecto que recorrer".

"No hay que perder la fe. ¿Tú sabes cuántas posibilidades hay de conseguir órganos que se adapten a tu cuerpo, que tengan el mismo tamaño, la sangre…? Todo tiene que cuadrar perfectamente y estos doctores hicieron milagro, gracias a los enfermeros, los técnicos… Gracias", volvió a destacar El Puma Rodríguez el trabajo de los médicos del hospital Jackson de Miami.