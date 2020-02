Aunque separados por miles de kilómetros, Japón inspira a un importante número de sanjuaninos. Aprender a escribir en el idioma de aquella cultura milenaria es un desafío al que cada vez más se vuelcan. Belén Zagarra es una apasionada de todo lo que tenga que ver con Japón y dicta un taller de Lengua y cultura japonesa que este verano por primera vez tuvo clases especiales. Es que, dice, hay muchos jóvenes que quieren aspirar a una beca de estudio en el país asiático y necesitan- por una nueva imposición- saber hablar y escribir japonés como requisito.



"Desde la Embajada de Japón vinieron en noviembre pasado, están ofreciendo becas para estudiar carreras de posgrado. Como hay mucha movida japonesa en el país, desde hace dos o tres años visitan las provincias para informar sobre las becas' contó a DIARIO DE CUYO Belén.



Gente que se está preparando para rendir, este año y otros el año que viene. La profe asegura que el pánico por el coronavirus no invade sus clases y que no los desanima a querer pasar tiempo en el país asiático, ya que recién podrían llegar a viajar el año que viene.



"Lo más fácil de aprender japonés es la pronunciación, porque ellos tienen unos sonidos que son similares a los monosílabos del español, aunque tienen otro orden de vocales, y pasa que los que aprenden japonés, con el tiempo hasta se olvidan las vocales en castellano', dice Zagarra, que se enamoró del idioma y la cultura japonesa hace más unos 20 años y en 2008 empezó a enseñar.



La caligrafía japonesa, llamada shodo, realizada con pluma y tinta y es considerada un arte en sí misma. "Tenés que tener mucha dedicación, todo en Japón puede ser un arte, porque le tenés que poner toda la dedicación', apuntó lo profesora que asegura que los adolescentes son los que más eligen este idioma cautivados por el animé y manga.



"Cuando aprendés japonés aprendés todo nuevo, es como volver a nacer, de repente. Tu mamá te enseñó que cuando comés no podés hacer ruido , cuando vas a mi clase te digo, cuando comés tenés que hablar con la boca llena, no lo pueden creer. O que tomás la sopa y tenés que sorber, si no lo hacés está feo. Tu cabeza se vuelta, porque la escritura va derecha a izquierda y de forma vertical, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, no podés dar un beso al saludar, no podés invadir el espacio personal de la otra persona, no podés estrechar las manos tampoco. Todo lo que vos pensás que estaba bien, de repente desaparece', graficó la sanjuanina.



Es un flash, una cultura completamente diferente, tenés que empezar de cero, en la escritura aprendes haciendo palitos', dice la profe que aún no viajó a Japón y espera hacerlo pronto.



Dice que Internet facilita bastante el aprendizaje, pero hace falta guía. "Mucha gente estudia de manera autodidacta, pero llega un punto que necesitás alguien que te oriente. Los cursos que vienen online, son básicos si alguna vez alguien te explicó un poquito. Tenés que aprender a pensar como japonés, y esa es la parte más diferente' opinó Belén, que es la promotora de la Tarde Japonesa (que ya hizo en 2010 y ahora reedita), pero no desde la tan difundida cultura pop, sino desde lo más tradicional de la cultura nipona, como la ceremonia del té, el origami, por ejemplo.



El dato



Tarde japonesa. Será el 4 de abril en el IOPPS. Habrá origami, shodo,stands de comida, Karate, charlas de cultura japonesa. Un evento para toda la familia que organizan Belén Zagarra y Friki Feria.