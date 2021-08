Hablar de cryptomonedas, códigos encriptados, "mineros" digitales o contratos inteligentes de propiedad no es describir una película de ciencia ficción, sino adentrarse en un mundo mercantil digital con características muy distintivas. Y el mercado del arte no está exento de esta nueva forma de comercio que no usa dinero tradicional sino el Ethereum -una de las monedas digitales más difundidas después del más popular Bitcoin- para adquirir piezas de artes plásticas o musicales, una performance, un diseño, una imagen o un videojuego; creaciones originales de las que hay una sola copia (tienen una certificación de "únicos en el mundo"). El comprador recibirá un "NFT", que es un certificado digital de propiedad que funciona dentro de la tecnología conocida como Blockchain, una cadena de bloques -que no son otra cosa que miles de computadoras encriptadas- que permite al artista tener el control de su transacción, sin intermediarios. Pero además, el sistema le garantiza proteger la propiedad intelectual y perpetuar la autenticidad de la obra.



En marzo fue noticia que en una subasta de Christie's se vendió por 69 millones de dólares una obra de arte que no existe en el mundo físico y que el comprador sólo recibió un "token digital" (el NFT) que lo acredita como dueño y así cobró notoriedad el sistema que desde hace tiempo es usado en las artes plásticas; y que en la música utilizan cantantes muy reconocidos como Eminem, Snoop Dog, Kings of Leon, Linkin Park, Shawn Mendes, Bjork y Janet Jackson. DIARIO DE CUYO consultó a algunos artistas locales para conocer su opinión sobre esta tecnología ampliamente extendida en Europa, Asia y Estados Unidos que está comenzando a hacer pie en Argentina (ver aparte); y en general se mostraron receptivos a investigar, aprender y generar sus propias obras NFT.



"No sé mucho del tema, pero creo que es el futuro y en la industria de la música sobre todo", dijo la cantante Martina Flores, mientras que por su parte Gabriel Gardiol, músico y diseñador gráfico, se mostró a favor de que "la tecnología empiece a invadir el campo del arte, que se pueda monetizar el arte de otra manera. Tiene futuro y justo yo había estado averiguando cómo introducir mi música en los NFTs, aunque por ahora veo que en el rubro música hay que ver por dónde va, porque al músico le conviene que su canción se reproduzca infinitamente y no que sea una pieza que se vende por única vez".



Por su parte, Sebastián Dieguez, desarrollador de videojuegos local, destaca el carácter "descentralizado de la red" Blockchain, ya que "no hay una entidad que certifique la transacción, toda la red de esta moneda Ethereum lo hace y certifica que vos sos el dueño de un elemento que es único en el mundo. Es lo mismo que decir que es un elemento original. Y como en el mundo digital todo puede ser copiado, lo que se certifica no es que no hay copias, sino que ese es el original. Es una movida muy buena en este sentido y sirve como relación directa entre el autor y el consumidor", analizó. Para el escritor Luis Ávila, conocido por sus miles de ventas en plataformas digitales, es inminente que se pueda comprar un libro "a fragmento de bitcoin", que podría "tomarse como una inversión a largo plazo, considerando las alzas y bajas que trae"; pero hoy en día él prefiere vender en dólares "ya que la confianza en esa moneda está socialmente más aceptada" consideró.



Lo cierto es que más allá de las preferencias, en el ambiente artístico local hablar de NFTs no es algo que le sea ajeno; y de hecho, los más inquietos ya comenzaron a informarse para ser parte de este futuro que está a la vuelta de la esquina.

Empezar a generar desde Argentina usando la Blockchain

La productora porteña Ozono, con larga trayectoria en el mundo de los espectáculos, se metió de lleno a difundir para comenzar a usar desde Argentina la tecnología Blockchain y pensar el arte también en NFTs. Por eso lanzaron la convocatoria NFT music proyect Argentina destinada a músicos, performers, diseñadores de moda y artistas digitales argentinos que ya estén o quieran sumergirse en el crypto. La convocatoria cierra hoy y las inscripciones deberán hacerse a través del sitio de la productora.



Fernando Moya (foto) es el fundador de Ozono, ha sido productor y mánager de artistas como Charly García, Fito Páez, Mercedes Sosa y Divididos. Moya habló con DIARIO DE CUYO y destacó la importancia que tiene para los músicos usar el sistema NFTs. "Lo bueno de esta tecnología es que es descentralizada, lo importante es que se esté empezando a adoptar y popularizar en el país. Para la industria de la música es algo sin precedentes porque supone un control de los artista sobre sus obras", dijo y además consideró que sirve tanto a los artistas consagrados como a los emergentes. "Para los emergentes porque les permite crecer a una velocidad nunca antes vista encontrando su nicho y teniendo control sobre sus obras. A los consagrados los acerca aún más a sus fans a través de acciones de fidelización. Las oportunidades son infinitas para ambos. Entre los consagrados, es probable que haya mucha resistencia inicialmente, pero se estarán perdiendo una gran oportunidad de acercarse de una manera nunca antes vista a sus seguidores" finalizó.



Para aquellos que queden seleccionados, la iniciativa propone la co-creación, composición y lanzamiento de un NFT en la tecnología blockchain. Con la posibilidad de desarrollar un contrato inteligente que proteja la propiedad intelectual y perpetúe la autenticidad de la obra. Si la pieza es vendida sucesivamente, el equipo de creadores argentinos seguirá recibiendo regalías.



Los elegidos por el jurado de especialistas integrado por Moya, Joaquín Fernánez Speroni (Festival Buena Vibra), Julieta Schulkin (periodista especializada en nuevas tecnologías) y Fiorella Scantamburlo (CMO en Defiant Wallet), serán acompañados en el proceso de crear un producto NFT.