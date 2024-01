Mañana, la industria cinematográfica celebrará su primera fiesta del año, los 81¦ Globos de Oro, donde las estrellas volverán a brillar tras las duras huelgas de guionistas y actores en Hollywood, que paralizaron muchas producciones y actos de alfombra roja el año pasado. Un detalle no menor para esta gala, en la que periodistas del espectáculo premian al cine y la televisión, y que estará teñida de rosa. Es que Barbie encabeza la lista de nominados, en una particular pulseada con Oppenheimer, el hombre de la bomba atómica; versus que acaparó la atención como "Barbenheimer". Otra particularidad la aportan Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, candidatos por Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese. También Bradley Cooper, nominado a mejor actor y director por Maestro. Y el rubro canción original, donde compiten tres temas de Barbie: What was I made for, de Billie Eilish; Dance the night, de Dua Lipa; y I'm Just Ken, de Ryan Gosling.

Considerados "la antesala de los Oscar', ya que históricamente ha marcado similitudes con el premio de la Academia (que será en marzo), los Globos se podrán ver desde las 22 hs por TNT y HBO Max, con previa desde las 21 hs.





Barbie

Está a la cabeza de la lista de nominados con nueve chances, que incluyen a Margot Robbie y Ryan Gosling (Ken) en las categorías de interpretación. Se espera que el film de Greta Gerwig se lleve el trofeo a la mejor película musical o comedia por delante de Los que se quedan, Pobres criaturas y otras, según los expertos encuestados por el sitio web Gold Derby. El año pasado reinó como la película más taquillera, con 1.400 millones de dólares en ventas de entradas.





Oppenheimer

Con ocho nominaciones, el aclamado drama histórico escrito y dirigido por Christopher Nolan, que ostenta un elenco de notables figuras, es el favorito a mejor drama cinematográfico. Cillian Murphy, que encarnó a J. Robert Oppenheimer, y el coprotagonista Robert Downey Jr., en los zapatos de Lewis Strauss, también están nominados en categorías de interpretación. En 2023, esta película terminó tercera en el ranking de taquilla, con 952 millones de dólares recaudados.





Las series también compiten

En este campo se espera que Succession, de HBO (27 nominaciones al Emmy, el Oscar de la televisión), se lleve los laureles por su última temporada sobre la batalla por el control de un imperio mediático mundial. "La serie de televisión más importante del momento', según el ranking de las 100 más populares de IMDb, lleva la delantera en la materia con nueve nominaciones, seguida por el drama sobre restaurantes The Bear, con cinco chances.





Un gracioso anfitrión

El actor y comediante Jo Koy, estadounidense de ascendencia filipina, debutará como anfitrión de una importante entrega de premios. Muy conocido como protagonista de cinco especiales de stand-up en Comedy Central y Netflix, Joseph Glenn Gerbert -su nombre real- tuvo participación en Mansión embrujada, de Disney, y próximamente su voz encarnará al personaje Bendo en la película animada de Netflix El Rey Mono.

"No podemos esperar a ver lo que tiene reservado para las estrellas en la sala y una audiencia global", anunció la presidenta de los Globos de Oro, Helen Hoehne, en un comunicado publicado por Variety.

"He subido a muchos escenarios alrededor del mundo a lo largo de mi carrera, pero este va a ser muy especial. Estoy muy emocionado de ser el anfitrión de los Globos de Oro este año', dijo el cómico, que en 2022 estelarizó el film Easter Sunday.



Nuevos dueños

Más relajada que el Oscar, esta gala estuvo a punto de desaparecer. Un informe de Los Angeles Times de 2021 reveló fallas éticas y falta de diversidad en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, grupo que antes votaba los premios. La ceremonia 2022 se descartó mientras la organización hacía reformas. El año pasado se vendió a nuevos propietarios y la Asociación se disolvió. Eldridge Industries y Dick Clark Productions gestionan ahora los premios, con 300 miembros periodistas de 75 países y un 60% de diversidad racial y étnica, lo que supone un cambio respecto al pasado, cuando unas 80 personas elegían a los ganadores.