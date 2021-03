Luego de su paso por Gran Hermano en 2001, hace exactamente 20 años atrás, Tamara Paganini decidió tener un perfil bajo, lejos de los escándalos de la vida mediática, porque la fama repentina le afectó mucho en su vida.

Ahora, en diálogo con Exitoína, habló por primera vez de su participación en la casa más famosa del país y de la pérdida de sus mellizos en 2017, fruto de su relación con Sebastian Cavalieri.

“De alguna manera, hoy puedo agradecerle a Gran Hermano que me haya destruido la vida. Agradezco que haya sido lo peor que me pasó, no sé cómo explicarlo… Costó un montón”, comenzó diciendo Tamara Paganini.

Acto seguido, detalló el momento doloroso que le tocó vivir: “Y he tenido bajones, cuando quedé embarazada y nacieron mis hijos, y se murieron y qué sé yo… Esto fue ahora… Y han salido notas hablando estupideces, inventando cosas y yo que seguía con este dolor de haber perdido a mis hijos”.

En relación a la pérdida de sus hijos, Tamara Paganini reveló un episodio horrible que padeció: “Después no sé, un fotógrafo que me acosó y yo le gritaba y saltó una diciendo ‘Tamara no habrá quedado bien de la cabeza, lo que pasa es que se le murieron los hijos’… Hablando con esa libertad de la muerte de mis hijos, si yo estaba loca porque se me murieron los hijos. Ahí volví a caer, mi psiquiatra me tuvo que agarrar de los pelos para levantarme”.

Minutos después, le consultaron si pensó en adoptar y ella se sinceró: “En su momento, sí. Cuando no podía quedar embarazada. Y no lo lograba, no lo lograba. Y para mí estaba totalmente abierta la posibilidad de adoptar. Pero si podía, seguía intentando”.

En este sentido, la ex GH se explayó: “Es más, yo quería tener un hijo y después quizás sí adoptaba. Incluso, cuando me junté con Sebastián, con el tiempo a él también le hubiera gustado adoptar. Hoy, después de todo lo que pasó, nos costó mucho recuperarnos y hoy estamos bien y la verdad es que no sé Sebastián… Si él tiene posibilidad de tener hijos… Pero yo ya decidí que no. Ya pasó”.

Por último, dio detalles de su relación y cómo atravesaron los momentos duros: “Hubiese sido lindo si funcionaba, pero estoy camino a los 50. Ya pasó. No me va a dar. Estoy con Sebastián, nueve años cumplimos el otro día. Pasaron cosas que podrían habernos separado pero, sin embargo, nos juntó mucho más. Nos regalamos flores, las montañas. Logramos una relación súper sana. Hay otro secreto… No convivimos, pactamos no convivir”.

