FURIA MOLESTA CON DAMIAN POR CATA.



“Ojito con mi catalina..Ojo con poseer a mi amiga... que no te toque... te voy a dar eee ubicate en la palmera en la que estas NUEVO”



CATA: “Ay no seas mala”



FURIA: “Si , soy mala ...pero QUE NO TE TOQUE UN PELO “#GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/ON4CEpTbNd