Naiara Awada, luego de su problemático paso por ShowMatch (El Trece), eligió alejarse de los medios y cerrar todas sus redes sociales. La exposición mediática y un ataque de pánico que sintió en un ensayo para el certámen de baile que conduce Marcelo Tinelli, había sido el desencadentante para tomar esa drástica decisión.

Desde septiembre hasta noviembre del año pasado, Nai se ausentó por completo de todos lados. Incluso del mundo 2.0 en donde siempre se la vio muy activa.

Sin embargo, en este 2018, la sobrina de la primera dama Juliana Awada volvió a los medios recargada. Sonriente, felíz, recuperada; pero también directa, picante y sin filtro.

Mientras continúa trabajando como artista en un boliche, Naiara fue convocada para ser Jurado en el casting de bailarinas 2018 dePasión de Sábado (América). Y si bien venía comportándose y divirtiéndose en ese rol, la actriz no pudo contener su estado zen mediático.

¿Qué pasó? La joven hizo un comentario que despertó la ira del grupo estable de bailarinas de Pasión. El entuerto se dio luego de que un participante terminara su rutina. "Me mojé toda", dijo Nai, en relación a que su asiento tenía agua y por eso no se podía sentar.

Allí, los participantes del programa empezaron a preguntarle a la sobrina de la Primera Dama si estaba en ese estado por el baile del chico. A lo que Awada, tajante, respondió: "No, no, nada que ver. No soy como las bailarinas (señalándolas) que están todas alzadas...".

Claro, el comentario de Nai despertó que una de las bailarinas agarrase el micrófono y le pare el carro en vivo. "Bajá un cambio. Si querés prensa, bajá un cambio. Este es nuestro trabajo, ¿sabés?. Si vos vas a yirar por todos lados, no es nuestro problema", le respondió.

Awada, sorprendida por la reacción, atinó a decir: "No le voy a dar prensa a esta que ni la conozco". Y luego empezó a motivar a la hinchada que suele ir a las gradas a ver los grupos de música tropical con el canto de tribunas "que se pudra". El conductor, lejos de querer que "se pudra", la frenó y le dijo: "No, por favor que se pudre en serio".

Luego de un silencio incómodo, las bailarinas, ya todas unificadas, empezaron a corear al unísono otro cántico tradicional y tribunero para despotricar contra Naiara: "Tomátela, tomátela". Y parte de la tribuna se puso a favor de las chicas y en contra de la actriz por el fuerte comentario que les había dicho.

En su vuelta al mundo mediático, Nai ya entendió las reglas del juego. Por lo pronto, elige el camino de la confrontación. ¿Será que está practicando para su retorno a la pista del Bailando? Lo cierto es que en las redes sociales, su comentario contra las bailarinas encendió la bronca de varios de sus seguidores.