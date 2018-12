Hoy se conoció finalmente la grilla por día de la que será la sexta edición del Lollapalooza en nuestro país, el 29, 30 y 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro: Twenty Øne Piløts será el headliner del primer día, mientras que Arctic Monkeys va a ser el plato fuerte de la segunda jornada. Por último, Kendrick Lamar será el broche de oro del festival el último día, en el que además se sumó a último momento la estrella del trap local Paulo Londra.

El día 29, los Twenty Øne Piløts (que ya tocó en el festival en 2016) serán acompañados por el cada vez más taquillero Post Malone. El trapero, uno de los más grandes de la actualidad, se presentará por primera vez en el país con los temas de su reciente álbum "beerbongs & bentleys". Por otra parte, Steve Aoki será el DJ que hará bailar a todos desde las bandejas.

Además, la primera fecha de Lollapalooza Argentina tendrá los shows de Interpol, Jorge Drexler, Years & Years, Bring Me He Horizon, Rosalía, ZHU, Portugal. The Man, Rüfüs Du Sol, RL Grime, Khea, Valentino Khan, Kamasi Washington, Alex Anwandter, Wos, Escalandrum, Seven Kayne, Parcels, Bhavi, The Fever 333, Hippie Sabotage, JetLag, Dak1llah, Omar Varela & Mykka, Conociendo Rusia, La Grande, Julio Victoria, Telescopios y 1915.

El sábado 30 será el turno de los Arctic Monkeys, acompañados por el neo crooner inglés Sam Smith, que también se va a presentar por primera vez ante el público argentino. Tiësto es otra de las figuras más importantes de la escena dance mundial y el pop alternativo llega de la mano del combo de Manchester The 1975.

Fito Paez va a ser el crédito local más importante de esta jornada, que también contará con la presencia de artistas como Macklemore, Foals, St. Vincent, Juana Molina, KSHMR, Don Diablo, Troye Sivan, Los Hermanos, C. Tangana, Perotá Chingó, Jain, GTA, Loud Luxury, Perras On The Beach, Lelé, Dano, Sita Abellán, Catnapp, Ca7riel, Coral Casino, Candelaria Zamar, Alfonsina, Yataians y la Batalla De Los Gallos.

Por último, el gran cierre del Lollapalooza Argentina será el domingo 31 de marzo con Kendrick Lamar que coronará la noche junto a Lenny Kravitz y Dimitri Vegas & Like Mike entre otros. Paulo Londra, la sorpresa que se suma al lineup, también será parte de la última fecha del festival junto a Caetano Veloso y sus hijos Moreno, Zeca & Tom, y Odesza.

Ese día, los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar los shows de Greta Van Fleet, Vicentico, La Mona Jiménez, Snow Patrol, Lali, Cazzu, Jorja Smith, Fisher, Kungs, Clairo, Lany, C.R.O, Neo Pistea, Bad Gyal, Gryffin, Ama Lou, Bambi, Salvapantallas, Lucho SSJ, Metro Live, Barbi Recanati, Mexican Jihad & Tayhana, Tomi Morano, Gativideo, Naomi Preizler y Agrupación Capitán.

Este es el Lineup de Lollapalooza Argentina 2019:

Día 1 | Viernes 29

Twenty Øne Pilots – Post Malone – Steve Aoki – Interpol – Jorge Drexler – Years & Years – Bring Me The Horizon – Rosalía – ZHU – Portugal. The Man – Rüfüs Du Sol – RL Grime – Khea – Valentino Khan – Kamasi Washington – Alex Anwandter – WOS – Escalandrum – Seven Kayne – Parcels – Bhavi – The Fever 333 – Hippie Sabotage – JetLag – Dak1llah – Omar Varela & Mykka – Conociendo Rusia – La Grande – Julio Victoria – Telescopios – 1915

Día 2 | Sábado 30

Arctic Monkeys – Sam Smith – Tiësto – The 1975 – Fito Paez – Macklemore – Foals – St. Vincent – Juana Molina – KSHMR – Don Diablo – Troye Sivan – Los Hermanos – C. Tangana – Perotá Chingó – Jain – GTA – Loud Luxury – Perras On The Beach – Lelé – Dano – Sita Abellán – Catnapp – Ca7riel – Coral Casino – Candelaria Zamar – Alfonsina – Yataians –Batalla De Los Gallos.

Día 3 | Domingo 31

Kendrick Lamar – Lenny Kravitz – Dimitri Vegas & Like Mike – Paulo Londra – Caetano, Moreno, Zeca & Tom Veloso – Odesza – Greta Van Fleet – Vicentico – La Mona Jiménez – Snow Patrol – Lali – Cazzu – Jorja Smith – Fisher – Kungs – Clairo – Lany – C.R.O – Neo Pistea – Bad Gyal – Gryffin – Ama Lou – Bambi – Salvapantallas – Lucho SSJ – Metro Live – Barbi Recanati – Mexican Jihad & Tayhana – Tomi Morano – Gativideo – Naomi Preizler – Agrupación Capitán

Ya se pueden comprar los pases individuales para el viernes, sábado y domingo en Preventa -entrada por día- a $2.500 + Service Charge en AllAccess.com.ar y sus puntos de venta habilitados.