El acróbata Joe Watts, que actúa como doble de Vin Diesel, se encuentra en coma tras sufrir un accidente este lunes en la tarde, durante el rodaje de la película "Rápido y Furioso 9".

El doble de acción cayó desde una altura de nueve metros, cuando grababan una escena en un set de Warner Bros Studios en Hertfordshire, Reino Unido. Tras el incidente, se suspendió de inmediato la grabación, y se trasladó al actor al hospital Royal London Hospital.

La prometida de Joe Watts, Tilly Powell, confirmó lo ocurrido a través de su cuenta de Facebook y explicó que se siente devastada. "Espero que entiendan que no puedo responder a cada mensaje individualmente. Escribo esto para contarles a todos. Joe sufrió una lesión grave en la cabeza y se encuentra en un estado de coma inducido. Está estable y estará monitoreado toda la noche", se lee en su publicación en la red social.

"Le quiero muchísimo y mi corazón está destrozado. Él tiene a toda su familia y a sus amigos a su lado para ayudarle a superar esto", escribió.

Según los primeros reportes, la caída se produjo al romperse un cable de seguridad. Vin Diesel se encontraba en el set de rodaje cuando se produjo el accidente, y sufrió un "shock total", reveló una fuente al diario británico The Sun.

Durante la escena, Jon Watts debía saltar desde un balcón. Después quedaría sujeto por un cable de seguridad, y lo bajarían lentamente, pero el alambre se rompió y el doble cayó al suelo.

"Se suponía que quedaría colgando debajo del balcón gracias al cable, y después lo bajarían despacio hasta el piso, pero cayó al suelo y aterrizó sobre su cabeza", explicó la fuente al diario británico.

"Hubo jadeos y gritos cuando el pobre hombre golpeó el suelo. Fue horrible y obviamente todo quedó captado por la cámara. La grabación se entregó a la policía […] Todo se ha cerrado en el set y la filmación se ha detenido", añadió.

Hasta el momento la compañía Warner Bros no ha realizado ningún comunicado. En un reporte, la Policía de Hertfordshire confirmó que el incidente se produjo en los estudios de la Warner Bros del área residencial de Leavesden, Hertfordshire.

"La policía recibió la llamada poco después del mediodía, tras un incidente en el set de la Warner Bros en Leavesden. Se informó que un hombre resultó herido mientras trabajaba en esa localización y sufrió heridas graves. La ambulancia aérea acudió al lugar y los agentes están en la escena para ayudar y llevar a cabo las pesquisas iniciales", informaron.

Joe Watts es un doble de acción británico con una larga experiencia profesional. Trabajó en escenas de riesgo de programas como Game of Thrones, o en películas como Spider Man Far From Home, Johnny English Strikes Again, Jurassic World o Mission: Impossible-Fallaout.

Su trágico accidente supuso un nuevo golpe para Vin Diesel, quien perdió en 2002 a Harry O'Connor, su doble en la cinta xXx. El actor de riesgo falleció en el set de grabación en Praga mientras suplantaba al protagonista en una escena en parapente. En 2013, Diesel también perdió a su compañero de rodaje en Fast Furious, Paul Walker, que murió en un grave accidente de tráfico.