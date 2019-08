La familia Messi-Roccuzzo está pasando unas vacaciones soñadas. Después de que el futbolista disputó la Copa América Brasil 2019 con la Selección argentina,Lionel y Antonela armaron las valijas y durante casi un mes se han dedicado a disfrutar sus días en diferentes playas del mundo.

Primero los rosarinos llegaron a Antigua y Barbuda para pasar unos días en familia con sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. A partir de las postales que la pareja compartió en sus redes sociales se los pudo observar disfrutando del exclusivo destino.

El descaso no se acabó cuando abandonaron la isla, una vez instalados nuevamente en España, se dirigieron a Ibiza. Junto a las familias de Luis Suárez, Jordi Alba y Cesc Fàbregas, pasaron unos días disfrutando del verano europeo, incluso pasaron una noche a pura fiesta en uno de los clubes nocturnos más populares de la fiesta.

Pese a que algunos de los futbolistas del Barcelona retornaron a los entrenamientos, el descanso para Leo ha sido extendido, lo que le ha permitido seguir disfrutando de todos los atractivos del centro turístico español.

Así, Anto pudo demostrar todas sus habilidades gimnásticas en las redes sociales de Daniella Semann, pareja de Fàbregas y amiga de la argentina."When your best friend should be elected for gymnastics in the Olympics"("Cuando tu mejor amiga debería ser elegida como gimnasta para los Juegos Olímpicos"), escribió la libanesa en su cuenta de Instagram, junto a un video donde se la esposa del “Diez” ingresar a una pileta mediante un rondó, una figura de gimnasia artística.

La relación de Roccuzzo y Semaan nació cuando Messi y Cesc Fàbregas jugaban juntos en el equipo culé. La amistad ha perdurado en el tiempo,pese a que sus parejas ya no son compañeros y el español milita en el fútbol inglés.

Las redes sociales son el escenario perfecto para que las mujeres se demuestren el cariño y lo mucho que se extrañan cuando el trabajo de los futbolistas las obliga a separarse.

