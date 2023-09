Cuando era niño recuerda haber venido a San Juan a alguna competencia de danza, pero es la primera vez que Federico Núñez llega a un escenario local como artista. El talentoso bailaor actuará esta noche en dos funciones en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario.

Así, con esta figura del flamenco se montará un tablao tradicional adaptado al espacio del teatro. "Se tiene en cuenta el espacio del trabajo sin perder la frescura de la improvisación, es un montaje que está coreografiado y es muy complejo" dijo a DIARIO DE CUYO Núñez, que actuará junto a músicos mendocinos y en palmas estarán las bailaoras sanjuaninas Ale Minet y Cuky Maestro, quienes organizaron la visita y el seminario para alumnos que dará Núñez.

Núñez nació en Mendoza y hace más de una década cruzó el Atlántico y se instaló en Sevilla para continuar con su formación y allá se quedó. "Me siento súper agradecido de que la vida me haya dado la oportunidad de hacerlo, me fui hace 13 años a probar suerte, porque siempre tuve muy claro, desde muy chico, que quería dedicarme a bailar, por eso me fui para allá, la cuna del flamenco, me siento muy afortunado de poder estar ahí" expresó el artista.

Sobre cómo fue la experiencia inicial en la capital andaluza y el recibimiento para un argentino que llegaba a aprender más sobre esta danza patrimonio de la humanidad, Núñez destacó las características de la comunidad con la que se encontró. "La gente de Andalucía es muy abierta, son culturas que desde hace milenios están acostumbradas convivir con diferentes religiones, razas, etnias, lo tienen en al ADN, aunque también sepan conservar muy bien su identidad, pero tiene una apertura hacia otras culturas. Cuando fui fue con la intención de aprender su cultura, así que entre la idiosincrasia del andaluz y la apertura que tenía yo, ha sido muy bueno".

El bailaor tiene un extenso currículum porque además de haber estado en el Ballet de Flamenco de Andalucía, tiene una activa participación en tablaos y espectáculos, además de haber logrado encabezar producciones propias. No obstante, considera que sigue aprendiendo. "Lo que he estado haciendo estos años ha sido forjar un conocimiento porque es un arte muy complejo y hay que estudiarlo mucho para llegar a entenderlo y a partir de ese entendimiento, llegar a crear. Entonces estoy en un punto que en el que estoy en buscando crear un lenguaje propio, estoy empezando. Tengo 33 años, pero se dice que el flamenco en una carrera de fondo, no es de llegar y pegar, es poquito a poco y desarrollar un lenguaje" comentó y agregó que además de trabajar en ese enfoque, no quiere perder de vista su tierra y le gustaría poder venir cada año, y que no pase tanto tiempo como ahora que no venía desde 2018.

Núñez destaca el ambiente de camaradería que se vive en el mundo del flamenco. "Hay de todo, en el mundo artístico es lo mismo que cualquier ámbito laboral, hay de todo, pero en el flamenco hay una cosa muy bonita, ya que no es sólo un trabajo, es una vocación, entonces de repente te encuentras con gente que tiene la misma visión sobre que es para compartir y no para competir. Así que cuando te encuentras con gente así, formas una familia, que es lo que me pasó a mí, que allá estoy solo, así que mis compañeros son mi familia" refirió el bailaor que trabaja para poder definir ese estilo propio y poder seguir presentándolo en teatros y festivales. "Habría que ver el montaje pero hay muchos lugares diferentes donde se puede llevar danza", comentó mientras que destacó que los escenarios más importantes relacionados a esta danza son el del teatro de la Maestranza de Sevilla, también las bienales de Málaga y Cádiz.

"Crisol" se llama una de sus propias producciones, que fue un espectáculo fusión. "Es un proyecto que empezó a partir de un encuentro que tuvimos en Dubái con músicos irlandeses, una casualidad, porque habíamos ido a la Expo Internacional, en ese momento estaba con el Ballet Flamenco de Andalucía y fue una idea que se fue desarrollando y los músicos fueron dos veces viniendo e hicimos una fusión". Sobre la situación del flamenco en el mundo, opinó que "no le falta difusión, el flamenco está muy expandido en todo mundo y es muy fácil que te convoquen para ir a trabajar a cualquier parte del mundo. Está muy apreciado, lo único malo que dentro del territorio donde nace esta muy mal administrado por la parte política. Les interesa muy poco el puesto de cultura, desconocen el ámbito, hay muchísimo talento y fallan" criticó el artista, que reconoció que su contrato en el ballet estatal andaluz fue cortado abruptamente, aunque no lo lamento, porque tres años en la compañía habían sido suficientes. "Cuando estás en un ballet no quieres estar toda la vida".

Núñez habla con pasión y con un acento prácticamente andaluz, mostrando lo compenetrado que está con la cultura que tanto admira. "El flamenco es una forma de vida. Estoy todo el día haciendo baile flamenco y mi vida ronda en torno a ello" reconoció en esta charla.

Sobre sus expectativas de sus funciones en San Juan se mostró entusiasmado. "Me parece que vamos a abrir una puerta. vamos a estrechar relaciones y como tengo intención de volver cada año a Mendoza, entonces ahora he puesto en el mapa de mi alcance y mi trabajo también San Juan. Estoy contento por eso" aseguró.

Desde la organización, Cuky Maestro resaltó la respuesta a la propuesta. "Que una semana antes se haya agotado la primera función, es una muestra de que el flamenco sigue gustando, se sigue apostando al flamenco, tanto alumnos, como aficionados, el que disfruta de la música" dijo Maestro, además de destacar la importancia de los cursos de formación no sólo en baile sino también para músicos de flamenco.



El Dato

Tablao flamenco. Con Federico Núñez. Hoy en Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. A las 22.00 (localidades agotadas) y las 19.00. Entrada: $2.500.