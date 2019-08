No ganó el certamen, pero causó una verdadera revolución en la TV argentina de la mano de Operación Triunfo. Su extravagante look lo llevó a ganarse el mote de "gaucho flogger". Extrovertido, sin complejos ni prejuicios, la rompió cantando folclore, con todo lo que eso implica. Hoy, 10 años después, se gana la vida cantando, recorriendo diferentes escenarios de todo el país.

Nacido en Buenos Aires, pero sanjuanino por adopción, el joven músico habló con DIARIO DE CUYO sobre su pasado y presente. "OT es un gran recuerdo. Gracias a ese programa pude mostrar un poco de lo que me gusta hacer, que es un folclore distinto, con otra estética. También pude viajar por todo el país, España, París, México, Uruguay, Chile. Y seguir con esta carrera que es bastante difícil, sobre todo por los prejuicios en el folclore, pero sin dejar nunca de trabajar", dijo.

"He recorrido bastantes festivales y en algunos lugares los organizadores, que son personas grandes de edad, hay cosas que no entienden, tienen ciertos prejuicios, por eso te quieren bajar o directamente que no toques, porque para ellos el folclore sigue siendo bombacha, poncho y gauchaje, que lo es y lo respeto muchísimo, pero yo tengo mi manera, desde el respeto y el profesionalismo... estudié danzas folclóricas, soy bailarín, soy músico, sé muy bien cómo desplegarme en el escenario. Hay gente que todavía no me acepta. Tenemos que respetarnos los espacios y poder compartir y convivir", agregó Nacho, que actualmente se encuentra de gira en Mendoza y que en pocas semanas regresará para cantar en San Juan, donde vive toda su familia materna.

"Con el público jamás tuve ningún tipo de problemas en 10 años de carrera. Con los organizadores, sí. Con varios tuve que discutir. Uno invierte en vestuario, en ensayos, en viajes, hospedajes... y llegar y que después te vengan con ‘mirá, no sabemos si vas a poder cantar’... uno ya se da cuenta por dónde viene la cosa, es así lamentablemente", agregó este fanático de Horacio Guaraní, Atahualpa Yupanqui y Marilyn Manson.

Con 29 años, la tiene clarísima. Sabe lo que quiere y cómo moverse en un ambiente difícil. Recientemente tuvo una presentación especial en el canal Paka Paka. "Estaba en el Teatro Independencia y cayó la producción. Estaban haciendo un programa con el que van por diferentes provincias presentando temas típicos. Hicimos una cueca cuyana. Me encantó porque fue inclusivo con respecto a la diversidad. El futuro en el que podamos convivir, tolerarnos y respetarnos tiene que ver con que le enseñemos a los chicos de hoy a respetar al otro, a que sea como quiere ser. Eso está buenísimo", sostuvo.

GRACIAS A LA PRODUCCIÓN DE PAKA PAKA.REPRESENTANDO LA DANZA Y MÚSICA CUYANA.MENDOZA TEATRO INDEPENDENCIA. Publicado por Nacho Silva en Sábado, 29 de junio de 2019

Hace unas semanas, cantó en Pasión de Sábado. ¿Qué hizo? Interpretó una versión cumbiera de "Alma, corazón y vida" que dejó a todos con la boca abierta. "Me gusta la cumbia santafesina, me llamaron para participar y quedé seleccionado. Me gusta fusionar canciones del folclore, versionarlas a cumbia", concluyó.

Cristian Soloa ganó aquella versión de Operación Triunfo. Pero fue Nacho quien, sin dudas, dejó una marca en los fanáticos del programa.