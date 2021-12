Desde que Eugenia La China Suárez quedó señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el círculo de amistades de la actriz no volvió a ser el mismo. Es que la ex Casi Ángeles era íntima de Paula Chaves, María del Cerro y Zaira Nara, vínculo que se fortaleció cuando todas fueron mamás en épocas parecidas. Pero claro, cuando estalló el escándalo, la ex conductora de Morfi se alineó a su hermana mayor. Y, lejos de mantenerse al margen, el resto del grupo le habría soltado la mano a Suárez. Incluso se dijo que la mujer de Pedro Alfonso le había mandado un duro mensaje a Eugenia.

Lo cierto es que, a mas de dos meses del llamado “Wandagate”, Chaves, que no dio muchas declaraciones públicas al respecto, volvió a dar señales de que se inclina a favor de la empresaria, a pesar de que por mucho tiempo supo tener una gran relación con Suárez. Así al menos se pudo ver en una story que subió el agente de prensa Pablo Cerrutti, y que compartió Wanda. Allí se la ve a Paula, María y Zaira grabando una publicidad en la casa de la mediática, que además de anfitriona ofició de iluminadora. “Así es de sencilla mi amiga Wanda Nara. Esta es la parte que pocos conocemos. Tiene mil lopas y hace de iluminadora en una acción mía de prensa. ¡Sos única, pendeja!”, destacó Cerrutti en el video en el que las cuatro se mostraron muy compinches.

De esta forma, si bien ya se sabía que la amistad entre las conductoras era inquebrantable (de hecho se sabe que Zaira es la madrina de Olivia Alfonso, la hija mayor de Paula), con esta acción Chaves deja en claro que también tiene una excelente relación con la ex de Maxi López, lo que la aleja mucho más de la China.

Zaira Nara, la China Suárez y Paula Chaves supieron forjar una gran amistad, pero el escándalo entre la actriz y Wanda rompió el vínculo que las unía

La única vez que la ex anfitriona de Bake Off había hablado sobre este escándalo, lo hizo en Cortá por Lozano. “¿Viste lo que pasó, nena? Es terrible lo que pasó...”, le comentó Verónica Lozano a su invitada en tono de “señora de barrio”, mientras Paula se reía incómoda y se tapaba la cara con su pelo. “Yo ya te lo iba a decir cuando me comentaste lo de Gino, porque viste que Gino llevaba la boina...”, siguió Vero en referencia al look campechano de Icardi. “Yo linkeé, mi cerebro linkeó, pero dije: ‘Basta, Verónica, no’”, dijo Lozano como queriendo no meterse en el tema.

Sin embargo, Chaves concedió: “Es como que yo sola me metí en el tema al nombrarla a Zaira...”. “Igual yo te ayudo... Impensado todo esto realmente”, insistió Vero. “Sí, horrible... Pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo esto, pero no, no es mi tema y no puedo opinar ni hablar ni nada”, quiso cerrar Paula.

“Una lástima”, la chicaneó Vero. “No, no, está bien, se entiende perfectamente. Pero igual vos sos más amiga de Zaira...”, insistió la conductora. “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”, dijo la conductora del reality pastelero. “Y con la China buena onda, pero no es que eran tan amigas”, dijo Lozano en alusión al vínculo entre Chaves y Suárez. “Claaaaaro”, dijo Paula queriendo dar por finalizada la cuestión. “¿Y Zaira está bien? Porque habían dicho que ella se había peleado... ¿Viste que hablan pelotudeces?”, dijo Vero para tirarle de la lengua a Paula, quien se mantuvo imperturbable ante el embate. “Está muy bien, está bárbara, ella es re tranquila...”, dijo y, finalmente, se libró de tener que dar más precisiones.

En el caso de Mery, a fines de noviembre había aclarado que ella sí seguía teniendo vínculo con Eugenia. “¿Vos te considerás amiga de la China Suárez o hubo un distanciamiento?”, quiso saber Catalina Dlugi en una entrevista que le hizo. “No voy a hablar de nadie, no voy a hablar de nada. Sí, obvio que es amiga, pero no voy a hablar de nada en particular porque es entrar en algo que no tengo ganas de entrar”, respondió la modelo, sin dar el brazo a torcer. “Y además, muy doloroso”, interpretó la periodista. “Por eso, cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio, es amiga. Hace un montón de años que es amiga”, cerró la participante de Masterchef Celebrity.

